Goed begin Groen Geel aan Korfbal League; verslaat promovendus Unitas

Het nieuwe seizoen in de Korfbal League is voor Groen Geel begonnen met een zege. De korfballers uit Wormer waren in de eerste speelronde te sterk voor promovendus Unitas: 22-17. Blauw-Wit en KZ spelen morgen tegen elkaar in de seizoensopener.

In de eerste helft golfde het spel op en neer. Het lukt Groen Geel niet om een gaatje te slaan in de stand, want de score ging van 9-6 naar 10-9. Carlo de Vries nam vier treffers voor zijn rekening.

Na de rust bleef Unitas goed tegenstand bieden. Bij een 14-14 stand liep Groen Geel uit naar 20-15. Daardoor werd het uiteindelijk 22-17 voor de ploeg uit Wormer. De Vries werd topscorer met zes rake worpen in totaal.

Noord-Hollands onderonsje

Blauw-Wit en KZ openen morgen het nieuwe seizoen tegen elkaar. De aftrap is 15.30 uur in Amsterdam en NH Sport is aanwezig. Na afloop zal er een samenvatting te zien zijn op onze site en ook reacties zullen daarop verschijnen.