Groen Geel-trainer Harmzen wil meer doelpunten: ''Aanvallend moeten we stabieler worden"

Groen Geel start zaterdag aan een nieuw seizoen in de Korfbal League. Op het hoogste korfbalniveau nemen de Noord-Hollanders het in de eerste speelronde op tegen promovendus Unitas uit Harderwijk. Trainer Daniel Harmzen is meteen gebrand op een overwinning. "We moeten en zullen de eerste wedstrijd winnen''

Ondanks de gretigheid van de trainer heeft Groen Geel een kwakkelende voorbereiding achter de rug. De laatste twee partijen op het veld gingen verloren. "Het veldseizoen hebben we daardoor niet lekker afgesloten. De focus is snel verlegd naar het zaalseizoen. In die voorbereiding hebben we twee keer gewonnen. Die lijn moeten we doorzetten'', vertelt een gretige Harmzen.

De 37-jarige coach van de club uit Wormer heeft weer zin in een nieuw seizoen korfbal. Hij zet wel meteen de druk op de ketel. "We starten tegen promovendus Unitas. Dat is de gedoodverfde degradatiekandidaat. We moeten en zullen de eerste wedstrijd van de competitie winnen."

Harmzen heeft een duidelijke doelstelling voor ogen. Hij wil zich net zoals andere jaren zo snel mogelijk veilig spelen in de Korfbal League. "Dat wordt lastig zat. Aanvallend moeten we stabieler worden. Tegen tactisch sterke tegenstanders verzuimden we vaak om makkelijk te scoren. Dat hebben we wel nodig om onze doelstelling te gaan behalen."

Einde carrière

De spelersgroep van Groen Geel is aardig intact gebleven. In Wormer raakten ze alleen Susila de Klein kwijt. Zij besloot haar carrière te beëindigen. "De Klein was een ervaren kracht. Toch had ze heel erg veel last van blessureleed. Onder mijn leiding heeft ze weinig gespeeld", zegt Harmzen, die aan zijn derde seizoen als coach van Groen Geel begint. "We leveren daardoor niet veel in."

Daartegenover staat dat de selectie is voorzien van een jonge impuls. Bjarne Hendriks is overgekomen vanuit de jeugd. "Voor de club is het mooi dat we weer een jeugdspeler kunnen doorschuiven. Het nadeel is dat jonge talenten altijd moeten wennen aan het niveau. Toch gaan zij de club dit jaar helpen om onze doelstelling te bewerkstelligen."