Groen Geel handhaaft zich in Korfbal League dankzij winst op HKC

De korfballers van Groen Geel zijn ook volgend jaar actief in de Korfbal League, het hoogste niveau in Nederland. De ploeg uit Wormer won het derde en beslissende duel in de play-offs voor promotie/degradatie met 24-20 van HKC.

Nadat afgelopen zaterdag de stand gelijk werd getrokken in de best-of-three-serie, moest Groen Geel opnieuw winnen om zeker te zijn van handhaving. In Hardinxveld-Giessendam begon de ploeg van Daniel Harmzen nerveus, maar kwam het halverwege de eerste helft beter in de wedstrijd. Mark Klop, die afgelopen zaterdag tien keer scoorde namens HKC, was in die eerste helft met zes treffers opnieuw een plaaggeest voor Groen Geel. Mede dankzij Klop ging HKC met een minimale voorsprong de rust in: 11-10. Tekst gaat verder onder de video

Lisanne de Bruin hoopt dat het feest wordt voorgezet in de kantine van Groen Geel - NH Sport

Stempel op de wedstrijd Na de pauze kwam Groen Geel beter voor de dag. Stijn Hoekstra schakelde Klop in de tweede helft vakkundig uit waardoor de smaakmaker van HKC nauwelijks meer zijn stempel op de wedstrijd kon drukken. Bij Groen Geel stond onder andere Martin Coevert op met meerdere belangrijke doelpunten en was Terenc Griemink belangrijke onder de korf met zijn rebounds. Tekst gaat verder onder de video

Terrenc Griemink is opgelucht dat Groen Geel zich heeft gehandhaafd - NH Sport

Feest Groen Geel liep uit naar een 18-13 voorsprong en gaf deze niet meer af. Nadat Lisanne de Bruin de 23e treffer van Groen Geel raak schoot, kwamen de eerste fans al van de tribune om het feest te gaan vieren. Na het laatste fluitsignaal was er dan ook de ontlading en kon het feest losbarsten. Groen Geel won uiteindelijk verdiend met 24-20 en is daarom volgend jaar voor het vierde jaar op rij actief in de Korfbal League.

Daniel Harmzen zag zijn ploeg na de rust het verschil maken - NH Sport