HKC tegenstander van Groen Geel in strijd om ticket Korfbal League

Groen Geel speelt in de play-offs voor een ticket in de Korfbal League tegen HKC. De club uit Hardinxveld-Giessendam verloor dit weekend de hoofdklassefinale en liep daardoor directe promotie mis.

In de degradatiegroep van de Korfbal League slaagde Groen Geel erin drie ploegen onder zich te houden, waardoor het team van Daniel Harmzen niet één van de slachtoffers werd van de versterkte degradatieregeling. Komend seizoen wordt de Korfbal League van twaalf ploegen teruggebracht tot tien.

De Zaankanters eindigden op de derde plaats in de groep, waardoor ze via de play-offs handhaving in de Korfbal League moeten veiligstellen. HKC verloor de beslissende wedstrijd tegen Unitas met 15-18. Daardoor maakt de club uit Harderwijk haar opwachting op het hoogste niveau.

Als Groen Geel twee keer van HKC wint, is handhaving een feit. Groen Geel begint morgenavond met een uitwedstrijd. Komende zaterdag is de return in Wormer. Mocht het na twee wedstrijden 1-1 staan, volgt 26 april de allesbeslissende derde wedstrijd.

Fortuna kampioen

De korfballers van Fortuna hebben zaterdag de zaaltitel veroverd. Daarmee pakte de ploeg uit Delft de titel terug van PKC dat vorig seizoen de sterkste was. Fortuna won in Ahoy met 22-21. In de halve finale van de play-offs bleek Fortuna veel te sterk voor Koog Zaandijk.