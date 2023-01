Barry Schep keert terug bij Blauw-Wit en vormt coachduo met Mark van der Laan

Schep (43) had Blauw-Wit van 2014 tot 2019 onder zijn hoede. Hoogtepunt was het bereiken van finale om de landstitel in 2017 in de Ziggo Dome. Daarin bleek TOP te sterk. Op het veld werden de Amsterdammers dat jaar wel kampioen. Schep verkaste in 2019 naar Dalto. Met de club uit Driebergen degradeerde hij vorig jaar uit de Korfbal League.

