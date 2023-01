Wegen korfbalcoach Erik van Brenk en Blauw-Wit scheiden na dit seizoen

Van Brenk (45) is bezig aan zijn tweede seizoen in Amsterdam. Hij vormt een trainersduo met Mark van der Laan. Of Van der Laan blijft, is nog niet bekend gemaakt. Hij vormde van 2019 tot 2021 een duo met Gerald Aukes.

In de Korfbal League belandden de Amsterdammers vorig seizoen in de degradatiegroep waarin ze zich eenvoudig wisten te handhaven. In het lopende zaalseizoen staat Blauw-Wit op de achtste plaats. Vanavond bleek koploper PKC met 36-16 veel te sterk.