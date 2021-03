Erik van Brenk gaat bij Blauw-Wit duo vormen met trainer Mark van der Laan

Van Brenk vult het gat in dat was ontstaan door het vertrek van Gerald Aukes. Van der Laan had aangegeven door te willen gaan bij Blauw-Wit als trainer op voorwaarde dat er weer iemand naast hem in de staf zou komen.

De 43-jarige Van Brenk was niet eerder in Noord-Holland actief. Hij speelde voor Tweemaal Zes, Dalto en Oost-Arnhem. Bij die laatste club was hij ook als coach werkzaam. Verder trainde hij in de Korfbal League DOS. Tussen 2017 en 2020 was hij trainer in de hoofdklasse van KV Wageningen.