Korfballers Groen Geel handhaven zich in Korfbal League na thriller tegen Dalto

De korfballers van Groen Geel spelen ook komend seizoen op het hoogste niveau. De ploeg van Dico Dik won met 16-15 van Dalto en verzekerde zich zo van handhaving in de Korfbal League. Vorige week werd de eerste play-down wedstrijd gewonnen in Driebergen (17-23).

Bij rust leek Groen Geel op rozen te zitten, want de ploeg ging met 7-4 aan de leiding. In de tweede helft begonnen de Noord-Hollanders slecht en scoorde het moeizaam. De bezoekers uit Driebergen gingen erop en erover. Met nog tien minuten te spelen stond het 11-14 en moest Groen Geel aan de bak.

Spannende slotfase

In de laatste minuten van de wedstrijd dichtte Groen Geel het gat en met nog vier minuten stond het 15-15. Tot de laatste minuut bleef die stand op het scorebord staan. Met nog 28 seconden te gaan werd Groen Geel-speler Thomas Schagen de man of the match. Hij schoot raak en zorgde voor een 16-15 eindstand.