Groen Geel toont spierballen en deelt eerste tik uit in play-downs

Groen Geel is uitstekend begonnen in de strijd om handhaving in de Korfbal League. In de eerste wedstrijd van de play-downs won de ploeg uit Wormer van Dalto. Op bezoek in Driebergen werd er met 17-23 gewonnen.

Tegenstander Dalto was veroordeeld tot de play-downs, nadat het de finale van de Korfbal League 2 verloor van HKC. Groen Geel wist dat het sterk moest beginnen aan het duel en deed dit ook. Dankzij een weergaloze openingsfase liep de ploeg van trainer Dico Dik uit naar een riante 3-9 voorsprong.

Met name Carlo de Vries en Kevin Dik waren belangrijk voor Groen Geel met mooie schoten van afstand. Mede dankzij meerdere rake treffers van beide heren ging Groen Geel de rust in met een verschil van vijf punten: 7-12.

Fanatieke fans

In de tweede helft ging het publiek in de afgeladen sporthal in Driebergen nog maar eens achter de thuisploeg staan. Groen Geel, gesteund door een even zo fanatieke schare fans, liet zich niet van de wijs brengen en hield de voorsprong vast. Aan de zijde van Dalto was er veel kritiek op de arbitrage. Dalto-trainer Barry Schep, die in het verleden aan het roer stond bij Blauw-Wit, kreeg zelfs de gele kaart voor het vele klagen richting het scheidsrechters duo.

In de slotfase werd het alsnog spannend toen Dalto op slechts twee punten kwam. Gelukkig bleef Groen Geel bij de les en werd de overwinning veiliggesteld. Uiteindelijk werd het 17-23.

Door de zege doet Groen Geel goede zaken in de strijd om handhaving in de Korfbal League. In de best of three-serie staat het zodoende met 1-0 voor. Dinsdag 18 april volgt de tweede wedstrijd in Wormer. Bij een eventuele winst van Dalto in het tweede duel, zal er een beslissend derde duel gespeeld worden op zaterdag 22 april in Driebergen.