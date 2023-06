Sportieve tegenwind en leegloop bij Groen Geel: "Ons zo goed mogelijk erdoorheen slaan"

In Wormer moet komend seizoen een nieuwe frisse wind door de Groen Geel-hal gaan waaien. De korfbalclub presenteerde onlangs het nieuwe trainersduo, maar krijgt met grote uitdagingen te maken. Van de vaste spelersgroep blijft bijna niets meer over. "Het is wel een leegloop", zegt voorzitter Rick de Wit, die niet wil spreken van een overgangsjaar, maar van een ommekeer.

Met Pjotr Kim van ZKV en Kiko Weenink van KZ heeft Groen Geel inmiddels de eerste versterkingen voor komend seizoen binnen. Het grootste gedeelte van de vertrokken spelers zal opgevangen worden met spelers van het tweede team, dat het afgelopen jaar goed draaide. "De doelstelling blijft opnieuw gewoon lijfsbehoud in de Korfbal League. De komende jaren willen we op het hoogste niveau spelen."

Bij Groen Geel vertrokken de afgelopen weken meerdere sterkhouders. Kevin Dik, Carlo de Vries, Terrenc Griemink, Lisanne de Bruin, Fenna Jagtman, Scott De Decker en Lindsy Krop verlaten allemaal de club naar jaren trouwe dienst. "Het is een leegloop aan de bovenkant", zegt De Wit. "We hebben de afgelopen jaren een zeer hechte en talentvolle groep gehad. We hadden altijd goede verwachtingen en een deel daarvan is ook uitgekomen gezien de prestaties. Voor de buitenwereld en de individuen waren de verwachtingen denk ik wat hoger. Ik denk dat dat hun heeft doen besluiten om te kijken of ze bij een andere club wat hoger op de sportieve ladder te komen."

Interim-coach Dico Dik zal daarnaast plaatsmaken voor een nieuw trainersduo. Mady Tims en Chris Beuk zullen het nieuwe Groen Geel vorm gaan geven. "We zijn bezig een meerjarig traject in te gaan. Daar heb je mensen voor nodig met topkorfbalkennis. Met Mady Tims hebben we als eerste vrouwelijke hoofdcoach bij de verenging ook een mooie uitstraling."

Tegenwind

Groen Geel bleef afgelopen seizoen ternauwernood in de Korfbal League. De ploeg overleefde de play-downwedstrijden met Dalto en is komend seizoen dus weer actief op het hoogste niveau. "De situatie waar we in zijn gekomen doet hier en daar wel een beetje pijn. We hebben gewoon tegenwind op dit moment sportief gezien."

"Het heeft geen zin om te wijzen naar alles wat wel of niet goed is", zegt De Wit, die ondanks de sportieve stagnatie hoopt dat Groen Geel een iets gemakkelijker seizoen tegemoet gaat. "Het gaat er nu om dat we kijken wat we kunnen verbeteren. We hebben de laatste jaren onderin gekorfbald en er is een grote kans dat dat komend seizoen weer zo is. Dat is niet nieuw voor ons. Het is voor ons de uitdaging om ons daar zo goed mogelijk doorheen te slaan."