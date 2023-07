Terugkijken: Oefencampagne Telstar van start met drieluik tegen IJmuiden en Stormvogels

Telstar speelde twee keer 45 minuten. In de eerste helft was derdeklasser VV IJmuiden de tegenstander. In dit duel kregen onder andere testspelers Zakaria Eddahchouri (Kon. HFC) en Aleae-Eddine Bouyaghlafen (Spartaan '20) de kans om zich te laten zien. Met name Eddahchouri maakte een goede indruk. De aanvaller was goed voor vier doelpunten. De andere drie goals kwamen van Christos Giousis en Zakaria Fatihi.

Melle Springer knalt raak

In de tweede helft stond er elf andere namen op het veld. Stormvogels, ook uitkomend in de derde klasse, bood sterk tegenstand. Telstar had het vizier in het tweede bedrijf niet op scherp en kwam slechts een keer tot scoren dankzij een rake kopbal van Onder 21-speler Mano Olfers. Stormvogels wist in de slotfase zelfs nog de gelijkmaker binnen te schieten. Oud-Telstar speler Melle Springer knalde een vrije trap met veel gevoel in de kruising. Springer passeerde hiermee doelman Ondreij Mastny, die op proef is bij Telstar nadat hij hoorde weg te mogen bij Manchester United.

