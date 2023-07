Burgemeester Frank Streng neemt vanwege gezondheid afscheid via video: "Twaalf mooie jaren gehad"

Burgemeester Frank Streng neemt vandaag afscheid. Niet via een afscheidsreceptie, wat veel burgemeesters doen, maar via een video. Het lukt Streng vanwege zijn gezondheid niet om de Medemblikkers persoonlijk te ontmoeten.

Als burgemeester vond Streng het belangrijk om in contact te staan met de inwoners. Dat gebeurde vaak tijdens evenementen als Koningsdag, harddraverij of het Truckers Festival. "Het is meer dan alleen maar op het gemeentehuis zijn", vertelt hij in de video. "Het is juist met u contact maken. En dat ga ik heel erg missen."

Streng is twaalf jaar burgemeester geweest van Medemblik. Hij heeft in die periode veel waardering gekregen voor de vrijwilligers in de gemeente. "Jullie maken het verschil in de samenleving. Ik zie het op verenigingen, bij de sport en bij de dorpsraden." Hij bedankt ze voor hun inzet.

Ook staat hij stil bij de hardwerkende ondernemers in de stad. En bij de dorpskernen en de instanties die zorgen dat het veilig is in Medemblik, zoals politie, brandweer en de KNRM.

Mooie jaren gehad

"Ik wil de gemeenteraad, de colleges in hun diverse samenstellingen, de ambtelijke organisatie en de inwoners oprecht bedanken voor de samenwerking. Het heeft betekend dat ik twaalf mooie jaren heb gehad. Dank daarvoor."

Hij wenst de inwoners verder veel goeds toe. "Het gaat u allen goed en hopelijk tot ziens."