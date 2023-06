Nog weinig animo onder Noord-Hollandse boeren om mee te doen met protestactie Den Haag

Farmers Defence Force gaat morgen na verwachting met duizenden boeren protesteren in Den Haag, waar de Tweede Kamer debatteert over het klappen van het landbouwakkoord. Veel Noord-Hollandse boeren lijken daar tot nu toe niet tussen te zitten, blijkt uit een rondgang van NH langs meerdere boeren.

Melkveehouder Jack Rijlaarsdam uit Stompetoren doet in ieder geval niet mee met de actie: "Het komt op mij een beetje raar over. We waren al niet tevreden met wat er in het landbouwakkoord kwam te staan. Dat het geklapt is, is dus niet een reden voor mij om naar Den Haag te gaan", legt hij uit.

Melkveehouder Mark Lipse gaat ook niet omdat hij het vermoeden heeft dat demonstreren in dit geval weinig zin heeft: "Het akkoord is voor 95 procent klaar begreep ik, en is geklapt op de laatste vijf procent. Voor die vijf procent heeft demonstreren geen zin. Dat moet opgelost worden door te overleggen, dus nee, ik ga er niet heen", vertelt hij. "Demonstreren leidt in dit geval nergens toe."

'Niet gaan geen optie'

Een van de boeren die wel gaat, is melkveehouder Martin Hoeve uit Amsterdam-Noord. Hij erkent dat onder Noord-Hollandse boeren weinig animo lijkt om te gaan, maar niet gaan is voor hem geen optie: "Je wil niet dat er een actie is aangekondigd, en dat er dan maar een handjevol boeren staan. Dan lijkt het alsof het ons niet meer interesseert", aldus Hoeve.

"Ik ga niet om te demonstreren tegen het klappen van het landbouwakkoord, maar omdat ik wil dat het CDA de stekker uit de coalitie trekt. We zijn het gewoon beu." Toch denk hij niet dat zijn aanwezigheid veel zin zal hebben: "Het is een aflopende zaak."

Protest

De gemeente Den Haag kon gisteren nog niet zeggen hoe het aankijkt tegen het plan van Farmers Defences Force om morgen naar de stad te komen. Een woordvoerder van de gemeente liet weten nog geen kennisgeving te hebben gehad. "Zodra we die krijgen gaan we in gesprek over hoe we de actie het beste kunnen faciliteren", aldus de woordvoerder eerder.