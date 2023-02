Blokkade boze boeren bij Van der Valk Hoorn: "Provincie praat over ons, niet mét ons"

Een dikke rij tractoren blokkeert donderdagochtend de hoofdingang van het Van der Valk-hotel in Hoorn. Aanleiding voor de actie is de conferentie 'Samen zetten we de koers voor het landelijk gebied' van de provincie Noord-Holland, waarvoor ze niet zijn uitgenodigd. "We willen gewoon een statement maken."

In een stoet van vijftig tractoren komen de demonstranten vanochtend vroeg aan bij het hotel in Hoorn. Ze parkeren hun landbouwvoertuigen demonstratief voor de ingang van het hotel, waar op dat moment de provincie praat over de toekomst van landelijk gebied en waarvoor de boeren niet zijn uitgenodigd. De boeren voelen zich gepasseerd, zegt melkveehouder Remco Rotteveel uit Ursem, één van de organisatoren. "Dan praat je niet met ons, maar over ons. Wij willen graag meepraten. Soms lijkt het wel alsof ze vergeten dat wij zelf ook een stem willen hebben." Volgens Remco wordt de kloof tussen het platteland en de stad op deze manier 'zo ongelofelijk groot'. Hij vervolgt: "Het wordt tijd dat dat verandert." Na vier jaar stikstofcrisis willen de boeren laten zien dat ze nog steeds strijdvaardig zijn. De hoop zijn ze dan ook nog niet verloren. Ze kijken met vertrouwen uit naar 15 maart, als de Provinciale Statenverkiezingen zijn. Remco: "Ik verwacht veel van de verkiezingen."

Reactie provincie Noord-Holland: "Hoogst verbaasd over de actie" De actiegroep 'Boeren in actie Noord-Holland' heeft de demonstratie niet aangemeld en lijkt daarmee de provincie en gemeente volledig te verrassen. Martine van de Heuvel, woordvoerder van de provincie Noord-Holland, meldt in een reactie aan NH Nieuws dat de provincie hoogst verbaasd is over de actie van de boeren. "Wij hebben boeren en boerenorganisaties actief voor de bijeenkomst uitgenodigd en ze zitten ook in de zaal. En ook Jack Rijlaarsdam heeft zich aangemeld voor de bijeenkomst. Dus dat wij niet met boeren zouden willen praten, zoals hij schetst, daar herkennen wij ons absoluut niet in."

Tractoren in stoet onderweg naar het Van der Valk-hotel - Chantal Bos/NH Nieuws