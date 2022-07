Boerenprotesten bij gemeentehuizen: "Milieurakkers willen altijd meer"

Met zo'n tien trekkers trekt land- en tuinbouworganisatie LTO vandaag en morgen door West-Friesland. Ze protesteren bij gemeentehuizen tegen het stikstofbeleid van de regering. Woensdagochtend waren ze in Drechterland, Stede Broec en Enkhuizen. "We moeten de druk er op houden."

Boerenprotest bij West-Friese gemeentehuizen - NH Nieuws

Op het plein voor het gemeentehuis van Stede Broec wandelt een man richting het Streekhof. "Ik steun jullie, hoor. Door dik en dun!" Het zijn steunbetuigingen die de protesterende agrariërs goed doen. Ze zijn woensdag - ondanks de drukke werkzaamheden op en rond het land - van de partij om hun stem te laten horen. Zonder stampij te maken. "Wij willen aandacht op ons vestigen, maar geen overlast veroorzaken", zegt LTO-voorzitter Trude Buysman. De protesten richten zich tegen de voorgenomen stikstofplannen, dat vanuit politiek Den Haag over Nederland zijn uitgestrooid. "Desastreus voor onze regio", zegt Buysman nog maar eens. Joeri Ham, veehouder in Wijdenes, is ook aanwezig. "Praat nu eens mét de boeren, in plaats van over ons. En biedt perspectief." Poten in de klei De boeren hopen de lokale politici te kunnen bewegen, ook al zijn de plannen in Den Haag gemaakt. Ham: "Ze staan met hun poten in de klei. Ze komen veel bij de agrarische bedrijven in de buurt en weten wat daar speelt. We hopen dat ze iets voor ons kunnen betekenen, maar ook druk uit kunnen oefenen richting de moederpartij. Zowel provinciaal als landelijk."

Bas Slagter protesteert in Stede Broec - NH Media / Michiel Baas

Eén van de sympathisanten is Bas Slagter (63). Bloemkoolbouwer in ruste, maar niet minder gepassioneerd. "Mijn zoon had hier graag willen zijn, maar hij heeft het veel te druk. Mijn boodschap is dat wij de burgers nodig hebben. Die moeten achter ons staan. Want als die dure plannen doorgaan, dan draaien zij op voor de miljarden die het kost. Dit komt uit de kokers van een paar milieurakkers. Rupsje Nooitgenoeg, noem ik ze altijd. Ze willen altijd meer." Sinds 1993 is hij bezig het milieu zo min mogelijk te belasten. "Minder bestrijdingsmiddelen, bijvoorbeeld. En ook het gebruik van kunstmest verminderde flink, omdat we meer dierlijke mest gingen gebruiken. Geitenpotstalmest is het beste. Die bevordert het bodemleven enorm. Maar wat als er minder mest is? Juist, dan moeten we weer meer kunstmest gebruiken."

Op naar Enkhuizen - NH Media / Michiel Baas

Wethouder en locoburgemeester Thijs Visser luistert aandachtig naar Buysman en Ham en neemt een flinke mand met agrarische producten in ontvangst. Hij is blij met de milde vorm van protest en zegt de pijn van de boeren te begrijpen. "Ons is gevraagd om onze stem te laten horen richting de landelijke politiek. We gaan met het college even overleggen hoe we dit het beste kunnen doen. Daar gaan we over in gesprek." Meer acties op stapel De stoet vervolgt haar weg. Op naar het volgende gemeentehuis, op naar Enkhuizen. Morgen worden Hoorn, Medemblik, Koggenland en Opmeer nog bezocht. Maar daar blijft het niet bij. Vrijdag volgt volgens Buysman een landelijke actie, waarbij wordt opgeroepen de Nederlandse vlag andersom te hangen en een rode zakdoek - symbool van de boeren - te dragen. "We moeten de druk er op houden en dan hopen we dat het de goede kant op gaat bewegen", besluit Ham.