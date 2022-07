Zachte manier van boerenprotest in West-Friesland: "Eerlijk en emotioneel verhaal"

Geen blokkades, snelwegen vol trekkers en andere harde acties tijdens het boerenprotest op maandagochtend. In West-Friesland pakken ze het anders aan. "Wij kiezen voor een softe manier", zegt bestuurder Trude Buysman van land- en tuinbouworganisatie LTO. "Zo willen we in contact komen met de burgers en ze ons eerlijke en emotionele verhaal laten horen."

Het past in het beleid dat de LTO in West-Friesland voorstaat. "We blijven zeker protesteren tegen het stikstofbeleid", zegt Trude Buysman. "Maar wél op onze eigen manier en dat is niet via harde acties. Ons doel is om de burgers ons verhaal te vertellen en de politiek te laten bewegen. We willen borden en spandoeken langs de weg plaatsen, met boodschappen als 'De koeien zullen hier verdwijnen' en 'Geen mest = geen eten'. Langs de Westfrisiaweg zijn er al twee geplaatst en er komen er nog veel meer."

Auto's zoeven maandagochtend gewoon over de A7 richting Hoorn en Den Helder. Gadegeslagen door twee rode zakdoeken die op het viaduct bij Abbekerk zijn geplaatst. Stil protest op de dag waarop boze boeren aankondigden 'het land plat te leggen'. Even verderop, vlak voor de afslag Hoorn, trekt een spandoek de aandacht van de automobilisten. Een steunbetuiging van Bouw- en grondverzet NHN aan de agrarische sector.

Daarnaast wil de agrarische sector in West-Friesland graag in contact komen met de burger. Bijvoorbeeld via de actie 'Boeren en Tuinders pakken uit'. De komende weken zijn er tal van activiteiten op of rond de boerderij. Zo kan in Schellinkhout een 'boerderijdiploma' worden behaald, kan in Aartswoud het blote biene pad worden gelopen en zijn er workshops in Wognum.

Emotioneel verhaal

Buysman: "We willen mensen op de hoogte brengen van ons verhaal en daar is dit een goede manier voor. Want we hebben een eerlijk en emotioneel verhaal. Want er zit veel emotie bij de boeren. Het hebben van een boerenbedrijf is een manier van leven, niet zomaar een baantje voor ze. En dat dreigt te worden afgepakt."

Buysman wil op 7 juli graag spreektijd tijdens het regionale overleg van Verkeer, Vervoer,

Recreatie en Economische zaken (VVRE). "En dan neem ik een paar boeren mee. Er wordt nu alleen maar gesproken over boeren en melk, maar bedrijven in groente en fruit krijgen ook veel last van de stikstofmaatregelen. Zeker als er amper mest meer is. Terwijl er tussen veel bedrijven in onze regio heel goed samengewerkt wordt, met het verhuren van grond. Dat stukje blijft nog onderbelicht in het hele verhaal."