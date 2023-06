Fietsers en wandelaars éénmalig welkom op Afsluitdijk: 'Het icoon wordt nog iconischer'

Eindelijk! Na ruim vier jaar gaat de Afsluitdijk komend weekeind open voor fietsers en wandelaars. Let op: alleen dit weekeind. Het is een tegemoetkoming aan onder meer de hunkerende toerfietsers die al jaren smachten naar opnieuw een rondje IJsselmeer. "Die Afsluitdijk moet je toch een keertje gefietst hebben."

"Ja, ik sta op het nieuwe fietspad", vertelt een glunderende Kees Mourits van de fietsersbond in Friesland. "Het is na alle ellende met deze dijk toch ook een worst die we voorgehouden krijgen voor als de dijk echt klaar is. Het icoon wordt nog iconischer, maar we vinden één keer per jaar open te weinig."

Duizenden toerfietsers staan te popelen om straks een ronde om het IJsselmeer te maken of alleen even heen en weer en dan ook nog over het gloednieuwe fietspad aan de kant van de Waddenzee.

"Wij zijn overal aan het werk op de dijk. We doen ook vooral een oproep aan iedereen zich aan de route te houden. Blijf op de weg en maak ook alsjeblieft geen selfies op de nieuwe betonblokken. Het is er nog steeds gevaarlijk."

Pas volgend jaar komt een groot deel van de dijk vrij voor fietsverkeer tussen Den Oever en Breezanddijk. De openstelling van de Afsluitdijk is voor dit jaar éénmalig, want de kosten zijn niet gering: één ton voor twee dagen openstelling. Toch is het de moeite waard, vindt Jaap Buitink van Rijkswaterstaat: "Het is een iconisch deel voor fietsend Nederland. Ik noem het de Alpe D'Huez van Nederland. Het is toch prachtig als we het na zoveel jaar weer open kunnen stellen voor de fietsers."

Zaterdagmorgen om 08:00 uur gaat de hekken opzij en is de Afsluitdijk twee dagen open. Er staan sowieso twee toertochten op de planning; de IJsselmeer Challenge en Fiets mee over de nieuwe Afsluitdijk van de fietsersbond. Kees Mourits: "We hebben twee stempelpunten, een in Den Oever en een bij Kornwerderzand en je krijgt een prachtige bidon als herinnering aan de opening van het fietspad op de Afsluitdijk. "