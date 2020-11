'Woede en onbegrip' bij Fietsersbond nu Afsluitdijk jaren langer dicht blijft

DEN OEVER - Wielrenners en toerfietsers namen vorig jaar met pijn in het hart 'afscheid' van de Afsluitdijk. Het fietspad op de dijk zou voor drie jaar dichtgaan en met een heuse Afsluitrit werd afscheid genomen. Nu blijkt dat de werkzaamheden zeker nog een paar jaar langer gaan duren , zijn de fietsliefhebbers ontroostbaar. "Symbolisch is deze route heel belangrijk."

De Fietsersbond heeft vandaag een gesprek gehad met Rijkswaterstaat over de langere sluiting. Hier is volgens woordvoerder Wim Bot niks uitgekomen. "Maandag wordt het in de Tweede Kamer besproken en Rijkswaterstaat wil de uitkomst daarvan afwachten", vertelt hij aan NH Nieuws.

"Wij zouden graag zien dat er een tijdelijke openstelling komt, of dat er tijdelijk grotere delen van de dijk toegankelijk worden. Maar het liefst zien we dat er een tijdelijke brug komt bij de sluizen. Want die zijn het probleem."

Bot doelt op de fietsbruggen over de bestaande spuisluizen. Deze zijn nu verwijderd en er kunnen pas nieuwe fietsbruggen worden geplaatst na de renovatie van de spuisluizen. En juist deze werkzaamheden lopen het langst door, meldde minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) gisteren. De bouwwerkzaamheden duren zeker drie jaar langer, tot 2025.

"Dit zorgt voor veel woede en onbegrip bij de achterban", vertelt Bot. "Zes jaar in totaal is echt heel erg lang. Het is natuurlijk geen woon-werkverkeer dat over de Afsluitdijk fietst, maar recreatief gezien is het stuk heel belangrijk. Het is een symbolische route. Internationaal is het ook een icoon. Er zijn mensen die van Noord- naar Zuid-Europa fietsen via de Afsluitdijk.