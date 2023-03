Afsluitdijk eenmalig één weekeinde open voor fietsers en wandelaars: "Vlag gaat uit!"

De openstelling wordt met open armen ontvangen door fietsersorganisaties. De Nederlandse Fietstoerunie maakt zich al jaren hard voor openstelling van de Afsluitdijk. Erik Tolboom: "We willen het liefst dat de dijk een paar keer per jaar open gaat en dit bericht scoort heel goed bij de fietsers. Het rondje IJsselmeer is toch een icoon en fijn dat ie weer gereden kan worden. Ik woon zelf in Soest, maar ook hier gaat de vlag uit."

Het fietspad op de Afsluitdijk is al dicht 1 april 2019 als maatregel tijdens de vernieuwing van de dijk. De aankondiging destijds kwam vrij plotseling en leverde veel kritiek op van fietsers en fietsorganisaties. Zij kunnen nu op 1 en 2 juli tussen 08.00 en 18.00 uur dan toch voor één keer gebruik maken van het nieuwe fietspad over de gehele Afsluitdijk langs de Waddenzeezijde.

Het Rondje IJsselmeer is met ruim 300 kilometer een geliefde route voor veel fietsers. Tolboom: "Het is ook de lengte van de dijk; 32 kilometer. Ik ken geen andere dijk die langer is met aan beide kanten water. Je fietst bijna op zee en dan de elementen waarmee je wordt geconfronteerd. Het is een heroïsche rit."

Appeltaart

Het openstellen van het fietspad tijdens de werkzaamheden is een complexe operatie, schrijft Rijkswaterstaat. "Ter hoogte van de spuicomplexen in Den Oever en Kornwerderzand werken we namelijk nog volop. Na de openstelling op 1 en 2 juli gaat het fietspad weer dicht vanwege de werkzaamheden aan de Afsluitdijk."

De komende tijd werkt Rijkswaterstaat met verschillende instanties aan de organisatie van het openstellingsweekend. Op de website van de Afsluitdijk staat de actuele informatie rondom de openstelling van het fietspad. En staat Erik Tolboom op 1 juli precies om 8:00 uur klaar bij de Afsluitdijk? "Ik denk al eerder. We laten het niet ongemerkt voorbij gaan met koffie en appeltaart bij de finish."