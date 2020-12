Fietsers voeren actie tegen langere afsluiting fietspad Afsluitdijk: "We pikken het niet"

Vóór de afsluiting fietste de 80-jarige Peter Koomen een keer in de twee weken over de dijk. "Dan ga ik even langs bij mijn dochter. Nu moet je alles plannen. Ik moet zeggen, de fietsbus die je naar de andere kant brengt is top, maar je moet ook weer aangeven wanneer je terug wilt. Ja, dat werkt niet. Dan rij ik soms via de dijk Enkhuizen-Lelystad terug maar dat is een rondje van 180 kilometer. Dat is met dit weer wel pittig."

"Alles wat Nederland zo mooi maakt, wind, water en de omstandigheden", vertelt Muller wat de rit zo aantrekkelijk maakt. Zijn mede-actievoerders herkennen dat gevoel. "Het is prachtig om een rondje IJsselmeer te doen. Ik vind het mooi dat je aan beide kanten water hebt. Heerlijk om langs de dijk naar Friesland te rijden. Dan een bakkie in Makkum en weer terug."

Minister

De dijk blijft voor de fietsers langer dicht omdat er een fout is geconstateerd in de berekening van de aanleg van nieuwe spuisluizen bij Den Oever. Vanavond praat de Tweede Kamer over de voortgang van het project. "We hopen dat de minister op zijn minst gaat nadenken over een oplossing", zegt Muller. "Ik heb het idee dat ze vooral in problemen denkt. We willen een oplossing, al was het maar dat we vijf keer per jaar die dijk over kunnen om het gevoel vast te houden."