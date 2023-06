Eigen Haard belooft beterschap na klachtenregen van Amstelveense huurders

Onvriendelijke service, lange wachttijden, slechte reparaties: nu CDA Amstelveen een dossier met 97 klachten van huurders aan Eigen Haard heeft overhandigd, belooft de woonbouwvereniging actie te ondernemen.

Google Streetview

Een betaalbare en goede woning, dat gunt Bert Rouwenhorst iedereen. Hij is burgerraadslid bij CDA Amstelveen. Met zijn ervaring in de woningbouwwereld besloot hij de koe bij de horens te vatten. In april stelde hij met zijn partij een meldpunt in voor huurders van Eigen Haard. "Je gaat de politiek in om iets voor de mensen te betekenen", vertelt hij. "En zo kon ik helpen." Het meldpunt sloot 31 mei. Binnen twee maanden zijn er 97 klachten binnengekomen die over 300 woningen gaan. Tot de dag van vandaag krijgt Bert nog steeds klachten binnen. "De klachten zijn heel breed: van mensen die onbeschoft terzijde werden gezet tot mensen die een woning opgeleverd kregen met gaten in de wc-pot."

"Als je een klacht uit en iemand luistert naar je, is de klacht al half zo groot" Bert Rouwenhorst

Ook zijn er veel klachten over de Bewonersraad. "Een Bewonersraad hoort neutraal te zijn, maar veel mensen hadden het gevoel dat ze aan de kant van Eigen Haard staan", vertelt hij. "De huurders voelden zich bij beiden niet gehoord. Als je een klacht uit en iemand luistert naar je, is de klacht al half zo groot."

Al eerder schreef NH over Manuel. Door een probleem met de riolering overstroomde zijn appartement van Eigen Haard. De woning lag vol met 'schijtwater' en uitwerpselen van zijn buren die op de negen etages boven hem woonden. Ook Nicole had geen fijne ervaring met Eigen Haard. Toen ze in haar sociale huurwoning introk, bleek haar badkamer een bouwval te zijn.