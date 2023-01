Manuels appartement overstroomd met 'schijtwater' van bovenburen: "Alles is bevuild"

Uithoornaar Manuel Tan A Kiam is radeloos: door een probleem met de riolering overstroomde in de laatste week van vorig jaar zijn appartement op de begane grond van de Coudenhoveflat in Uithoorn met 'schijtwater' van al zijn buren op de negen etages boven hem. "Ik heb ieders uitwerpselen in mijn handen gehad, en mijn vrouw ook."

Overstroming in woning Manuel en gezin - NH Nieuws

Als er op 27 december plotseling sloten rioolwater via zijn wc-pot omhoog komen, probeert hij met zijn gezin halsoverkop te redden wat er te redden valt. "We hebben nog geprobeerd om op te vangen met lakens, maar het was te veel", vertelt hij in gesprek met NH Nieuws. "Van de tiende etage tot hier is er bij mij uitgekomen." 'Nooit eerder vertoond' Binnen no time staat zijn appartement blank en zit een groot deel van zijn inboedel onder de ontlasting. "De huismeester en de opzichter van de woonstichting spraken van een complete ravage, nooit eerder vertoond", aldus Manuel. "Alles is bevuild", zegt hij met gevoel voor understatement, want veel meubels zijn simpelweg rijp voor de milieustraat, zo blijkt als NH Nieuws-verslaggever Rosanne van Veen een kijkje in zijn appartement neemt. Riooltsunami De zwaarbeschadigde vloer is er inmiddels uit, maar de dikke bankkussens waarmee het gezin heeft geprobeerd de riooltsunami tegen te houden, liggen nog voor de badkamerdeur. Van veel meubilair is de zelfs de bekleding doordrenkt met rioolwater. En stoel- en beddenpoten zijn kromgetrokken door het vocht dat inmiddels dankzij blazende ventilatorkachels is verdampt.

Manuel Tan a Kiam in zijn overstroomde appartement - NH Nieuws

In afwachting van een tijdelijke woning biedt Eigen Haard het gezin na de overstroming een hotelkamer in Amsterdam aan, bevestigt de woningcorporatie. Manuel maakt gebruik van dat aanbod, maar wel in z'n uppie. Aanval Zijn vrouw en drie kinderen brengt hij liever bij bekenden onder. "Het is niet handig om met mijn jongste dochter van 13 maanden, twee dochters van 8 en 9 en mijn vrouw op een hotelkamer te zitten", legt hij uit. Bovendien heeft zijn jongste uitgerekend de dag na de overstroming een vermoedelijk epileptische aanval gekregen, vertelt hij. "Sindsdien heeft ze er vier gehad, daarom is ze aan de medicijnen en zijn we veel in het ziekenhuis."

Overtroming in de woning - NH Nieuws

'Wie spreekt de waarheid?' Manuels geduld inmiddels op: hij vindt het bespottelijk dat hij geen tijdelijke woning krijgt. Bovendien is hij - ondanks voorzichtig goed nieuws - ontevreden over de communicatie met Eigen Haard. "De opzichter heeft mij gisteren gebeld, omdat ik daarop had aangedrongen. Hij gaf aan dat hij ik aanstaande maandag weer in woning kan, maar van receptioniste in hotel hoor ik dat mijn verblijf een week is verlengd. Wie spreekt nu de waarheid? Waarom hoor ik het niet van de woningstichting?"

"Ik ben ten einde raad, ik heb gewoon vervangende woonruimte nodig" Manuel Tan A Kiam

"Het duurt langer omdat hij geen inboedelverzekering heeft", vertelt Eigen Haard-woordvoerder Wim de Waard tegen NH Nieuws. Normaal gesproken onderzoekt de verzekeraar wie aansprakelijk is, maar omdat Manuel geen verzekering heeft, is dat in dit geval niet mogelijk, legt de woordvoerder uit. (On)bewoonbaar Eigen Haard kan niet met zekerheid zeggen of de woning maandag weer bewoonbaar is. "Als de woning weer bewoonbaar wordt verklaard, gaan we verder kijken", vertelt De Waard "Tot die tijd kan meneer in het hotel verblijven."

Nadat NH Nieuws bij Manuel op bezoek is geweest en Eigen Haard heeft gebeld, krijgt Manuel een telefoontje van renovatie & onderhoudsbedrijf Logchies, dat in opdracht van de wooncorporatie werkt en ook Manuels beschadigde vloer heeft verwijderd. Het bedrijf zegt op korte termijn een nieuwe vloer te installeren. Manuel vermoedt dat de aandacht van NH Nieuws dit proces in een stroomversnelling heeft gebracht.