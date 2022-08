Badkamer blijkt bouwval, maar huurders kunnen de pot op: "Ben er doodziek van"

Een gestripte badkamer en gaten in muren die net vers zijn behangen. Nicole van Klaveren uit Uithoorn en haar gezin zitten opgescheept met een bouwval, terwijl dat inmiddels haar droomhuis had moeten zijn. Na twee maanden dubbele huur te hebben betaald, zit de vrouw met haar handen in het haar. "Mijn spaarpotje is op."

Met de huidige crisis op de woningmarkt is het bijna een zegen om een sociale huurwoning aangeboden te krijgen. Nicole, haar man en hun negenjarige dochter waren dan ook dolblij toen ze na acht jaar eindelijk de kans kregen om te verhuizen. Tijdens de bezichtiging viel hen vooral de flinke nicotineaanslag op de muren op, maar 'dat hebben we zo opgelost', dacht Nicole. Nadat ze het huis geaccepteerd had, bleek er een veel groter probleem te zijn: in de badkamertegels zaten tientallen scheuren. Artikel gaat verder onder de video

"De badkamer in uw woning leveren wij vrij van lekkage op. Kitwerk, tegelwerk en vloeren zijn heel", schrijft Eigenhaard op haar website. Die afspraak is de woningbouwvereniging niet nagekomen en daarom belooft zij een nieuwe badkamer te plaatsen. De oude badkamer is er inmiddels uitgesloopt, maar dat leverde nieuwe problemen op. Gaten in de muur "Dit is de kamer van mijn dochter. Tijdens het slopen van de badkamer zijn ze ook door deze muur heen gebroken", zegt Nicole terwijl ze naar een gapend gat in de muur wijst. Ook in andere kamers zijn stukken muur afgebrokkeld. Het behang dat het gezin net had opgehangen is daardoor vernield. "Mijn dochter is echt verdrietig. Ze heeft met zoveel liefde alles uitgezocht voor haar kamertje en nu staat het er zo bij en laten ze ons verder hiermee zitten", vertelt Nicole. Want de werkzaamheden zijn inmiddels stopgezet door Eigen Haard.

Gebroken tegels in de badkamer van Nicole Nicole van Klaveren

'Werk onmogelijk gemaakt' Dat heeft volgens Eigen Haard vooral te maken met een conflict tussen de huurders en de tegelzetter, waarbij Nicole en haar man intimiderend zouden zijn overgekomen. Volgens Nicole was het juist de tegelzetter die zich agressief gedroeg. NH Nieuws heeft geprobeerd om met deze man te spreken, maar die stond daar niet voor open. Eigen Haard beweert dat dit niet het enige voorval rond de verbouwing is. "De bewoners hebben ons op verschillende manieren het werken onmogelijk gemaakt", laat een woordvoerder weten. Volgens hem verlenen Nicole en haar man inmiddels niemand meer toegang tot de woning. Medewerkers en aannemers die zich geïntimideerd hebben gevoeld, hebben volgens Eigen Haard geen behoefte om met NH Nieuws in gesprek te gaan. NH Nieuws sprak wel met een elektricien die in opdracht van de door Eigen Haard aangestelde aannemer in het huis aan de slag is gegaan en nu zijn werk neer moet leggen. Hij herkent het gedrag van Nicole en haar man dat Eigen Haard omschrijft niet en vindt het jammer dat hij de klus niet kan afmaken.