Na maanden getouwtrek kan Nicole eindelijk in nieuwe woning douchen: "Dubbel genieten"

Ze kunnen het nog nauwelijks geloven, maar het gezin van Nicole van Klaveren uit Uithoorn kan eindelijk in hun nieuwe huis gaan wonen. Vijf maanden geleden werden zij door Eigen Haard opgescheept met een bouwval. De woningbouwvereniging slaagde er maar niet in een fatsoenlijke badkamer te laten installeren.

"Vandaag zijn de schoonmakers geweest en is het dus eindelijk af. Ik ben echt zó blij", vertelt Nicole uitgelaten aan NH Nieuws. "Nu kunnen we eindelijk verhuizen. Wel in de herfstvakantie in plaats van de zomervakantie."

Het drama begint als het gezin begin juni de sleutels van de sociale huurwoning krijgt. Tijdens de bezichtiging is het hen niet opgevallen dat de badkamertegels vol scheuren zitten. "Je moet er met elf andere gezinnen snel doorheen", zei Nicole toen. Eigen Haard belooft een nieuwe badkamer en laat de oude er meteen uitslopen. Dat veroorzaakt gaten in de muren van andere kamers in het huis, zoals de kamer van de 9-jarige dochter van Nicole. De muren van die kamer zijn inmiddels al behangen. "Ze heeft met zoveel liefde alles uitgezocht voor haar kamertje en nu staat het er zo bij en laten ze ons verder hiermee zitten", vertelde Nicole daar destijds over. Want Eigen Haard besluit om de werkzaamheden helemaal stil te leggen.

Kort geding Nicole en haar man zouden medewerkers en aannemers van Eigen Haard volgens het bedrijf op verschillende manieren tegenwerken. NH Nieuws heeft contact gezocht met deze mensen, maar die onthouden zich van commentaar. Wel heeft NH Nieuws een aannemer gesproken die vertelt geen problemen met Nicole en haar man te hebben ervaren.

Al die maanden betaalt het gezin dubbele huur, want in een huis zonder badkamer, kun je moeilijk wonen. Nicole lijdt aan de ziekte van Crohn en door de (financiële) stress zit ze er helemaal doorheen. De vrouw spant zelfs een kort geding aan om een nieuwe badkamer af te dwingen. Aan al die stress is vandaag een eind gekomen. Een nieuwe aannemer is aan de slag gegaan in het huis en heeft de afgelopen twee weken een splinternieuwe badkamer geplaatst. De advocaat van Nicole onderhandelt nog met Eigen Haard om (een deel van de) gemaakte extra kosten vergoed te krijgen.

NH Nieuws heeft Eigen Haard eerder deze week vragen gesteld over de renovatie van de badkamer en de onderhandelingen, maar daar is nog niet op gereageerd.

Nog niet verlost van geklus Toch zijn Nicole en haar gezin nog altijd niet volledig verlost van het geklus in haar woning. "We hebben wel een kraan en afvoer voor onze wasmachine in de badkamer, maar nog geen elektriciteit. Maar daar hebben we inmiddels contact over gehad, en dat wordt nog geregeld." Gelukkig hoeft de badkamer daarvoor niet opnieuw te worden opengebroken. "We hebben een verlaagd systeemplafond, en ze hebben wel een ingang [voor een wandcontactdoos, red] opengelaten", vertelt Nicole. Maar ook zonder elektriciteit en wasmachine staat haar, haar man en haar kinderen niets meer in de weg om dit weekend eindelijk in hun nieuwe woning te douchen. "Daar gaan we dubbel van genieten."