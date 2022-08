Nicole sleept Eigen Haard voor rechter om snel nieuwe badkamer in woning af te dwingen

Nicole van Klaveren uit Uithoorn spant een kort geding aan tegen woningcorporatie Eigen Haard in de hoop daarmee snel een badkamer in haar nieuwe huurwoning af te dwingen. Die heeft de woningcorporatie er kort na de sleuteloverdracht vanwege onopgemerkte schade uitgesloopt, maar de installatie van een nieuwe duurt zo lang dat Nicole nu de juridische weg bewandelt. "Jammer dat we het niet bij hun op kantoor kunnen uitvechten."

Nicole sleept Eigen Haard voor rechter om snel te kunnen douchen - NH Nieuws

Eigen Haard belooft huurwoningen altijd vrij van lekkage en met intact tegelwerk, kitwerk en vloeren op te leveren. Al snel nadat Nicole en haar gezin in hun nieuwe woning waren ingetrokken, bleek dat er in de badkamer tientallen tegels kapot waren, iets dat ze tijdens de bezichtiging niet hadden opgemerkt. Op dat moment is er nog geen vuiltje aan de lucht, want Eigen Haard belooft de badkamer te vervangen. De woningcorporatie laat een opdrachtnemer de badkamer leegtrekken, maar die doet dat zo hardhandig dat niet alleen in de badkamer, maar ook in aangrenzende kamers schade ontstaat. Ook de opgeknapte kamer van haar dochter is beschadigd geraakt, liet Nicole vorige week aan verslaggever Celine Sulsters zien (lees verder onder video)

Gezin zit zonder badkamer, maar met dubbele huur - NH Nieuws

Inmiddels hebben de hoog opgelopen gemoederen de komst van een nieuwe badkamer flink vertraagd. Om meer schade te voorkomen wil Nicole per se aanwezig zijn als de aannemer de nieuwe badkamer plaatst. De aannemer daarentegen wil alleen aan het werk als Nicole en haar gezin de deur uit zijn, omdat zij hem 'het werk onmogelijk zouden maken'. Verbazing Afgelopen woensdag lijkt de zaak alsnog een positieve wending te krijgen, maar Nicole is verbaasd dat Eigen Haard opnieuw dezelfde tegelzetter stuurt, en de tegelzetter laat zijn onvrede blijken over het feit dat Nicole tóch thuis is. "Terwijl ik een dag eerder via mijn advocaat had laten weten dat ik erbij zou zijn." Veel had de tegelzetter volgens Nicole toch niet kunnen doen. "Ze hebben de tegels en lijm een week geleden in mijn tuin gezet, maar op de verpakking staat dat de lijm niet in de zon mag staan en de tegels niet nat mogen worden. En afgelopen week is het warm geweest én heeft het hard geregend."

Als de aannemer de natte pakketten naar binnen tilt, druppelt er water op de vloer en ontstaat er een plas op haar spiksplinternieuwe laminaat. "Ik zag het water al tussen de plinten lopen", vertelt Nicole. Als ze de aannemer daar op wijst, krijgt ze een onverschillige reactie. "Dus ik ben op mijn knieën gaan zitten en heb het water opgeruimd." Weer vertrokken Dat zorgt weer voor zoveel irritatie bij de tegelzetter dat die voor de zoveelste keer zijn werkzaamheden staakt, en met de projectleider in zijn kielzog vertrekt. "De projectleider kwam terug om zijn excuses aan te bieden en zij dat hij een oplossing ging zoeken en zou terugbellen, maar ik heb nog steeds niet gehoord." Wanneer het kort geding dient, weet Nicole nog niet. "Mijn advocaat stelt nu een dagvaarding op." Of Eigen Haard al op de hoogte is, weet ze niet. "Maar ik heb meerdere malen gezegd dat ik die stap neem als ze in gebreke blijven."