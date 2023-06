Boeren moeten wijken voor natuur, maar Arnold laat zich niet zomaar het bollenveld uitslaan

Maar voor de aanleg van natuur in de binnenduinrand moeten de provincie, PWN en de gemeente eerst nog een aantal hindernissen overwinnen. Het gebied heeft nu een agrarische bestemming en de telers van Castricum laten zich niet zomaar het bollenveld uitslaan. Teler Arnold Res: "Mijn overgrootvader werkte op dat veld en ook de jongens van mijn broer zitten in het bedrijf. Ze zitten in je broodtrommel te trappen en het boeit ze helemaal niks."

Volgens de provincie is het natuurgebied nodig om de zoetwatervoorraad te vergroten. Natuur die inspeelt op de toekomst, en water van piekbuien opvangt en vasthoudt. "Zo kunnen we bijdragen aan de steeds grotere vraag naar drinkwater en meer beleefbare natuur met recreatiemogelijkheden creëren."

Het college van Castricum stemde in 2021 al in met het ontwerpbestemmingsplan. Daarna werd het ter inzage gelegd. Er zijn vervolgens 22 zienswijzen ingediend en de gesprekken met grondeigenaren zijn nog in volle gang, laat de provincie weten.

Verplaatsing?

Zolang er geen duidelijk toekomstperspectief wordt gegeven, verroeren de grondeigenaren geen vin. Want voor het verplaatsen van hun bedrijf lijkt bij de provincie weinig ruimte. "We hebben ook veel opvolgers die onze bedrijven willen voortzetten, maar volgens de provincie is het teruggeven van land op een andere locatie heel moeilijk", reageert Arnold. "Ze zeggen dat er een kleine opening is, maar daar merken we nog niks van."

Als de telers wel nieuwe grond wordt toegewezen krijgen, mogelijk in de omgeving van Egmond, is het volgens Arnold ook nog maar de vraag of de bodem daar geschikt voor is. "We hebben nu een hele goede bodem waar we al 140 jaar op werken. De grond heeft altijd een agrarische bestemming gehad."

'Drama voor werkgelegenheid'

Dat het land - waar zijn familie al generaties lang op werkt - moet worden teruggegeven aan de natuur, bezorgt hem slapeloze nachten. Hij verwacht dat alle bedrijven langs het duingebied vroeg of laat aan de beurt zijn. "Het zijn niet alleen donkere dagen voor ons. Meer bedrijven worden opgeofferd voor de natuur", voorspelt hij. "In de wandelgangen hoor je al dat ze het hele duingebied leeg willen hebben - van Den Helder tot Noordwijk aan toe. Daar zitten heel veel bedrijven met allemaal personeel. Dit is een drama voor de werkgelegenheid."

"Er is nog geen overeenstemming over de verkoop", aldus de provincie. "Er zijn procesbegeleiders aangesteld om samen met de grondeigenaren een akkoord te bereiken." De verwachting is dat die binnen enkele maanden met de meeste van hen wordt bereikt. Na de zomer biedt het college het nieuwe ontwerpbestemmingsplan aan bij de gemeenteraad.