Theatervoorstelling helpt boeren en politiek uit de landbouwcrisis te komen

Boeren worstelen al jaren met het stikstofprobleem en het maken van een visie op de toekomst van de landbouw. Theatergroep Bureau Pees maakt voorstellingen die gaan over de landbouwcrisis. Hun zesde voorstelling 'Iets met Boeren - De Nieuwe Lichting', gaat over een groep boeren in opleiding. Ook deze studenten staan vaak pal tegenover elkaar. De voorstelling werd eerder deze maand gespeeld op het erf van boer Baltus in Zuidschermer in het kader van festival de Karavaan.

Het hek van het erf van boer Baltus in Zuidschermer wordt opengedaan door de zeven boeren in opleiding, gespeeld door jonge actrices uit Tilburg. Zij nemen het publiek mee langs een aantal locaties op de melkveeboerderij waar scenes gespeeld worden. Vier van hen willen boeren van de oude stempel worden en verdedigen de gangbare manier van landbouw. De andere drie zijn activistisch en zijn voor een duurzame, kleinschalige en milieubewuste manier van agrarische bedrijfsvoering. Voor de voorstelling werden studenten en docenten van de Hogere Agrarische School geïnterviewd. "Op deze opleiding zie je een stammenstrijd die misschien nog wel heftiger is dan in onze samenleving", vertelt Peter Dictus van Bureau Pees. "Zij lijken elkaar niet te begrijpen maar moeten het toch gaan doen met elkaar in de toekomst. En dat willen wij in de voorstelling laten zien."

Het publiek staat voor de stal met jongvee. De jonge boerin in zwarte overall vertelt over haar passie voor de koeien die ze allemaal kent. Ze houdt van melken, dan schuren de koeien zo lekker tegen haar aan. Maar ze is vooral gek van insemineren van koeien. Ze doet voor hoe ze het sperma van de stier met de hand bij de koe inbrengt. "Een kalf wordt geboren, gaat produceren en op gegeven moment insemineer je de koe weer die voortgekomen is uit jouw inseminatie!", zegt ze enthousiast: "En dan voel je wel een soort erkenning ja."