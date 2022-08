Hoe Ursemmers een eigen natuurgebied ontwikkelen en behouden voor het dorp

Het natuurgebied staat in de 'achtertuin' van het dorp Ursem. Omgeven door woningen. Veel mensen weten niet eens van het bestaan af: "Het is een uniek natuurgebiedje om de hoek." Onderhouden en ontwikkeld door dorpsbewoners.

En niet alleen Hans, ook andere Ursemmers zijn enthousiast gemaakt om te komen helpen. Plannen zijn gepresenteerd aan de gemeente Koggenland en er is hard gewerkt om het gebied te krijgen waar het nu is. "Ik denk dat we Hans echt wel de credits kunnen geven dat - wat hij ooit gestart is - dit geworden is", vertelt Ursemmer Hanneke Straaijer.

De plek heeft een vijver met een kronkelende sloot, dat eerst werd gebruikt als compostplek van het tuincentrum. Hans was bang dat het stukje natuurschoon zou veranderen in een park en wilde het beschermen tegen woningbouw. Daarom besloot hij zich hard te maken voor Oersheim.

Hans Oudejans is zeer bevlogen als het om Oersheim gaat, het natuurgebied waar hij zich al ruim vier jaar voor inzet. "Ik liep er al jaren mee, vlak nadat het tuincentrum wegging dacht ik: dit moeten we gaan proberen te bestemmen als natuurgebied."

Naast het geluid van vogels is er een bosmaaier te horen. "We willen een klein paadje door het gebied hebben, zodat we alles kunnen bereiken dat we moeten onderhouden", aldus Hanneke.

Het is volgens de vrijwilligersgroep belangrijk dat er naast het nodige onderhoud, zo min mogelijk verstoord wordt in het gebied, "want de gemeente wilde hier ook nog een wandelpad dwars doorheen leggen. Toen heb ik gezegd: 'als je het wil vernielen, moet je er een wandelpad ingooien. Daar zijn ze op teruggekomen, dus het blijft zoals het nu is."

Bestemmingsplan

Onlangs heeft de gemeente Koggenland het stukje natuurgebied opgenomen in het bestemmingsplan als 'openbaar gebied, niet vrij toegankelijk'. Iets waar Hans blij mee is, al had hij gehoopt dat het de bestemming natuurgebied zou krijgen.

Ondertussen loopt hij vol trots door het gebied en vertelt hij over wat hij allemaal tegenkomt. "Wij zien dat er steeds meer diversiteit komt. Zoals het icarusblauwtje, dat is een insect. En de kleine karakiet."

Op zondag 28 augustus is er een open dag in het gebied, dan kunnen Ursemmers het natuurschoon zelf aanschouwen.