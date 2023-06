Marcha opent nieuwe koffiezaak in hartje Alkmaar speciaal voor jongeren met autisme

De zorginstelling is in 2016 geopend in Heerhugowaard. Daar biedt Marcha 24/7 zorg aan jongeren tussen de 18 en 28 jaar met autisme. Om die jongeren ook een eerlijke kans in de werkende samenleving te bieden heeft ze haar andere droom, om een horecazaak te openen, gecombineerd met werk bieden aan jongeren met autisme. In augustus gaat haar zaak, Cup of Joy, officieel open aan de Laat in Alkmaar.

Wennen

Het is voor de jongeren nog wel een beetje spannend want ze hebben geen idee wat hen te wachten staat. "We geven ze echt de tijd om aan het idee te wennen, en na te denken over de taken die ze leuk vinden om te doen" vertelt Stam.

Zelf is zij pas op haar dertigste gediagnosticeerd met autisme om zich vervolgens enorm te ontwikkelen en haar twee dromen te verwezenlijken. "Het voelt nog steeds een beetje gek. Wel heel vertrouwd, want we doen dit allemaal met bekende gezichten. Je hebt lang geklust en nu zijn we eindelijk open en gaan we klanten ontvangen. Dat is ook wel spannend."