Wassan uit Bagdad heeft met vrijwilliger Tineke 'een moeder in Alkmaar': "Ze lacht weer"

"Ik voelde me negatief, onzeker en heb veel gehuild." Voor buitenlandse vrouwen zoals Wassan (37) uit Irak blijkt het moeilijk om zonder hulp te aarden in een stad als Alkmaar. In 2017 verhuisde ze voor de liefde vanuit Bagdad hierheen. "Mijn familie was daar nog, ik was zwanger, sprak de taal niet. Toen kwam corona en bracht ik veel tijd alleen door." Maar toen was daar de gepensioneerde kinderjuf Tineke.

In een rijtjeshuis ergens in Alkmaar-Noord spelen de kinderen van bijna twee en vijf met autootjes en lego. "Gaan we opruimen?" vraagt moeder Wassan. Maar dan verschijnt buiten voor het raam een vrouw. "Tineke", kirt het jochie. Met zijn zusje rent hij naar de voordeur.

Al een jaar komt Tineke (69) één keer per week, op de fiets vanuit Oudorp, bij het gezin thuis. De Alkmaarse heeft dertig jaar ervaring in de kinderopvang, is zelf moeder van drie en is nu vrijwilliger bij Humanitas. "Ik ging met pensioen en mijn dochter vertelde over het project Home-Start. Daarmee worden jonge of onervaren moeders en gezinnen geholpen. Want hier je weg vinden is best moeilijk. Vooral voor een vrouw uit het buitenland."

'In Irak werkt school anders'

Wassan is geboren in Bagdad. Per toeval komt ze in contact met haar man, die dan al jaren in Nederland werkt en woont. "Zijn moeder zag mij in de tandartspraktijk waar ik werkte, bij mijn zus in Kirkoek. Ze vond me wel geschikt voor haar zoon. Ik sprak hem eerst alleen online en mijn hart ging sneller kloppen. Dat had ik nog nooit meegemaakt", ze straalt bij alles wat ze vertelt.

De twee ontmoeten elkaar, worden hartstikke verliefd en trouwen in Irak, maar later ook in de Alkmaarse Langestraat, op de bekende trappen. "Toen ik verhuisde naar Nederland was ik in verwachting van onze zoon, Al snel werd hij geboren. Ik merkte meteen dat het hier wat anders werkt."