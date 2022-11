Alkmaarse Josje is klaar met negativiteit over nieuwkomers: "Kom eens naar ons taalcafé"

Josje heeft inmiddels een hechte band met de nieuwkomers. "Daar zit een vrouw uit Somalië, dat noem ik mijn Somalische zusje. Ze komt hier niet alleen om de taal te leren, het is veel breder dan dat. Als zij bijvoorbeeld een coronaprik moet halen, dan ga ik even met haar mee." Ook onderling ontstaan er vriendschappen tussen de nieuwkomers. "Ze voelen zich op hun gemak bij elkaar en ze weten elkaar te vinden als ze problemen hebben."

In het taalcafé van Taal Thuis in Ontmoetingscentrum Wijkwaard worden nieuwkomers geholpen met leren van de taal. "Maar het is geen school", legt Josje Toby uit. "Mensen gaan gezellig bij elkaar zitten, om de taal te oefenen, huiswerk te maken voor de inburgeringscursus, of spelletjes te doen voor de gezelligheid en leren hoe Nederlanders met elkaar omgaan. Het is écht gezellig."

"Dit is Homayun, hij wordt 'de dokter' van de groep genoemd", vertelt Josje, die wijst naar één van haar leerlingen. "In Iran was hij verpleegkundige, daarom gaat iedereen uit de groep altijd eerst naar hem toe als ze iets hebben."

De taalbarrière is daarbij geen probleem volgens haar. "Het is voor hen het belangrijkst dat ze zich bij iemand op hun gemak voelen als ze over hun problemen praten. Hier zitten ze tenminste allemaal in hetzelfde schuitje. Ze komen er verder met vertaalapps wel uit."

Haat en onwaarheden

Josje verzorgt 'haar' nieuwkomers met veel liefde, maar krijgt ook een boel haat over zich heen op sociale media, met name op Facebook. "Er zijn veel misverstanden over de nieuwkomers", stelt Josje. "Wat ik ontzettend rot vind, is dat er zoveel onwaarheden en vooroordelen leven onder onze bevolking."

"Het is bijvoorbeeld helemaal niet zo dat er meer moslims zijn bijgekomen. En ja, in elke groep mensen zit een rotte appel. Maar in een groep nieuwkomers zitten er niet ineens méér." Josje nodigt daarom mensen die negatief reageren op sociale media uit om het gesprek aan te gaan. "Ik gun het ze om in het echt te zien hoe de nieuwkomers zijn. Dan zal het tegendeel bewezen worden."

Interactie

Het is volgens Josje belangrijk om nieuwkomers te helpen. "Dan heb ik het niet over de asielzoekers die hier nu nog heenkomen. Het gaat er juist om dat we de mensen die hier al zijn en blijven, op een positieve manier helpen; een bijdrage leveren aan hoe iemand zich hier thuis gaat voelen."

"Anders houden we altijd vast aan hoe het was, en krijg of houd je bijvoorbeeld getto's", stelt Josje. "In die wijken is geen interactie tussen Nederlanders en nieuwe Nederlanders. Dat is wat mij betreft het ergste wat er kan gebeuren in een land. Dan wordt het nooit één, nooit een samenhangend geheel."