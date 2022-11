Syrische Lobna (46) wil andere nieuwkomers helpen bij leren van de Nederlandse taal

Vijf jaar geleden kwam Lobna Abdo (46) met haar kinderen uit Syrië naar Nederland om zich in Anna Paulowna bij haar man te voegen. Hij was eerder al - op de vlucht voor de oorlog - hiernaartoe gereisd. Ze liep al snel tegen obstakels aan, zo vertrouwden werkgevers haar universitaire diploma niet. Nu ze hier haar masterstudie bijna heeft afgerond, zet ze zich in om andere nieuwkomers te helpen bij het leren van de Nederlandse taal.

Op de universiteit van Damascus had Abdo de bacheloropleiding economie afgerond. Ook gaf ze in Syrië bijles wiskunde en Engels. Maar eenmaal in Nederland merkte ze dat werkgevers wantrouwend waren over haar Syrische diploma. "Ik moest daarom ook een Nederlands diploma halen en heb eenmaal hier snel de taal geleerd. Binnen negen maanden sprak ik Nederlands op het niveau dat vereist is voor hogere opleidingen."

Hoger niveau

Dat had trouwens wel wat voeten in de aarde. Want ze woonde met haar gezin in Anna Paulowna, terwijl ze niet in haar directe omgeving zo'n taalopleiding kon volgen. Het dichtst bij waren de universiteiten in Amsterdam; een flinke afstand en de reiskosten daarnaartoe werden niet vergoed. "Daarom ben ik naar een andere taalschool in Schagen gegaan, maar daar werd de taalopleiding alleen op een lager opleidingsniveau aangeboden."

Door veel boeken te kopen en daaruit te leren, heeft ze zich de taal eigen gemaakt. Daarna kon ze eerst een premaster en daarna een master taalwetenschap, met de focus op NT2 (Nederlands als tweede taal) en meertaligheid, volgen. Volgend jaar hoopt ze de master af te ronden. Ondertussen is ze al begonnen als beleidsadviseur bij de gemeente Amsterdam.