Syrische journalist wil nieuwkomers helpen: "Integratie is geen toverwoord"

AMSTERDAM - "Schrijven is een manier om te integreren." Met die filosofie probeert Somer Al-Abdallah, Syrische vluchteling en journalist, andere nieuwkomers te motiveren dit ook te doen. Hij ziet de journalistiek als een van de belangrijke bruggen om die helpt bij het integreren.

Na in Nederland te zijn neergestreken, ging Somer vrijwel meteen aan het werk als journalist. Een professie die hij ook uitvoerde in Syrië. "Toen ik een jaar in Nederland woonde, schreef ik als columnist voor Het Friesche Dagblad", legt hij uit voor de camera van NH Nieuws. Na ervaring op te hebben gedaan bij de redactie van De Volkskrant en HP/De Tijd is hij nu aan het werk bij 'Net in Nederland', het online platform voor nieuwkomers van de NPO.

Integratieprocedure

Op de nieuwe redactie waar hij inmiddels werkt, legt Somer uit waarom het zo belangrijk is om samen te werken tijdens de integratieprocedure. "Integratie is geen toverwoord en gebeurt niet snel. Wij zijn nog nieuw in dit land en mensen hebben hulp nodig om te integreren", aldus Somer.

De Syriër vindt het werken als journalist in Nederland dan ook een heel waardevolle ervaring. "Ik heb hier veel geleerd en daar ben ik nog niet klaar mee. Wat ik goed vind, is dat het gebied van journalistiek in dit land geen beperkingen oplegt aan je ideeën. En ik heb genoeg ideeën", zegt Somer overtuigend. "Ik hoop mijn gedachten met de Nederlanders te kunnen delen."