Daphne en Nina willen overleden broertje eren met start eigen Brownies&downieS

"Onze motivatie om zo'n filiaal te beginnen is echt door hem gekomen. Met de zaak willen we hem blijven eren." Zussen Nina (27) en Daphne (25) Smit starten dit jaar met een eigen filiaal van keten Brownies&downieS. Deze wordt in september geopend, in het oude Missiehuis in Hoorn. Het gezin kende een turbulente periode door het tragische overlijden van hun broertje Jasper, die het Syndroom van Down heeft.

De vrolijke en altijd enthousiaste Jasper laat een enorm gat achter. Het overlijden van Jasper is nog steeds een behoorlijke klap voor de familie. "Ons gezin is daardoor echt veranderd. Wij weten niet beter dan dat ons hele leven ook om Jasper draaide. Er speelden ook zo veel ontwikkelingen in zijn leven, bijvoorbeeld door zijn verhuizing naar een wooncomplex in Ursem. Maar we proberen er nu het beste van te maken", lichten de zussen toe.

Maar het leven van de familie staat in september 2022 volledig op z'n kop, als Jasper plotseling overlijdt. Op een zorgboerderij in Spierdijk komt de jongen ondersteboven vast te zitten tussen een aantal hooibalen van ongeveer vier meter hoog, en kan er niet zelfstandig uitkomen. Zijn penibele situatie wordt te laat opgemerkt, waardoor de hulpdiensten niets meer kunnen betekenen. Jasper wordt slechts 22 jaar.

Het gezin uit Heerhugowaard bestaat naast de twee zussen ook uit broer Jasper, die het Syndroom van Down heeft. Ook hij werkt een dag per week in het filiaal in Alkmaar, en met hem ontstaat een paar jaar geleden het idee om een eigen filiaal van het concept te beginnen.

De 25-jarige Daphne Smit uit Heerhugowaard heeft opleidingen afgerond in de maatschappelijke zorg en horeca. In 2018 begint zij als stagiair bij het Alkmaarse filiaal van Brownies&downieS, waar mensen met een beperking kunnen werken. Dit doet ze twee jaar, waarna ze een vaste aanstelling krijgt. Haar 27-jarige zus Nina uit Obdam heeft communicatiewetenschappen gestudeerd, en begeeft zich in de wereld van marketing en PR.

"Jasper had hier eigenlijk gewoon bij betrokken moeten zijn, maar hij krijgt een heel prominente plaats in het filiaal"

Het overlijden van hun broertje zorgt er voor dat Daphne en Nina bij zichzelf ten rade gaan, om te ontdekken of zij door willen gaan met hun eigen franchise van Brownies&downieS in Hoorn. "Toen kwam al vrij snel het besef dat we 'dit wereldje' geen vaarwel willen zeggen en hebben we besloten het door te zetten."

Drukke voorbereidingen

Na het contact met het hoofdkantoor van de horecaketen moeten de twee dames een presentatie houden over hun idee. Daarna volgen meerdere gesprekken. Uit alles komt naar voren dat Daphne en Nina groen licht krijgen voor hun eigen franchise. In september moet het nieuwe filiaal in Hoorn geopend worden. "Voor de locatie had de gemeente al een horecabestemming verleend", vertelt Daphne. "We zijn op dit moment druk bezig om de vergunningen rond te krijgen."

Door berichten die de twee zussen ontvangen hebben en reacties uit de buurt merken ze dat er veel enthousiasme is voor hun plannen. Ook zijn er veel open sollicitaties gekomen. "We zijn nog op zoek naar vier extra begeleiders en twee koks", licht Nina toe. "Aangezien we zowel in de horeca- als zorgsector zitten moeten de koks wel affiniteit hebben met de doelgroep. Door middel van een proefperiode met de medewerkers kunnen we kijken of er een klik is, en we goed kunnen werken met elkaar."

Prominente plaats voor Jasper

Jasper zal in ieder geval een heel prominente plaats krijgen in het Hoornse filiaal. Zo willen Nina en Daphne een speciaal plekje aan de bar maken, die gereserveerd is voor hun broertje. Maar ook moet zijn beeltenis terugkomen in de zaak, onder meer door grote foto's aan de wanden. Het personeel zal zijn bekende bril op de bedrijfskleding dragen.

"De mensen moeten hem echt leren kennen in de zaak. Zo kunnen we er voor blijven zorgen dat hij geëerd, en in iedereens gedachten gehouden wordt."