Bij HOSV Friends wordt de zaterdag na de dood van Jasper nooit meer hetzelfde

Het is een zaterdagochtend als alle anderen, maar toch zo anders voor de G-voetballers van HOSV Friends uit Opmeer. Want hoewel er ook vandaag 'gewoon' gevoetbald gaat worden, gebeurt dat vanaf nu zonder de altijd goedlachse Jasper. Hij overleed vorige week na een ongeluk op een zorgboerderij in Spierdijk. Gisteren namen zijn voetbalmaatjes op indrukwekkende wijze afscheid van hun ploeggenoot.

Precies een week geleden. Op de velden van HOSV komt een appje van Remco Smit binnen. Hij is naast vader van Jasper ook de keeperstrainer van het team. Het is een verzameling woorden die je niet wilt ontvangen. Maar het scherm kent geen mededogen. Jasper Smit uit Heerhugowaard is overleden, op 22-jarige leeftijd. 'Hun' Jasper. Zomaar. "Een dom ongeluk", noemt Nico van Caspel het.

Door het nieuws verliest de zaterdagochtend van HOSV Friends plots haar onschuld. Het voetbalveld vult zich met tranen en ongeloof. Toch ontstaat er ook iets moois in de hechte groep, als een ploeggenoot even later in de kantine gaat staan. "Laten we allemaal gaan staan en aan Jasper denken", klinkt het resoluut. Gevolgd door de stilste minuut in een voetbalkantine ooit.

Hartje van goud

Als coördinator van HOSV Friends is Van Caspel nauw betrokken bij het team, waarvan ook zijn dochter Saakje onderdeel uitmaakt. Zij heeft net als Jasper het Syndroom van Down. Jasper kende hij al zeker 10 à 12 jaar.

Een voorzichtige glimlach breekt door bij het benoemen van zijn karaktertrekken. Jasper: een open, vrolijke jongen. Een beetje een rauwdouwer in het veld, soms ook wel een kwajongen. Maar met een hartje van goud. En voor iedereen was er altijd tijd voor een knuffel. "Het was een fantastische gozer."