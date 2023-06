Tientallen fietsers met telefoon in hun hand in centrum Haarlem op bon geslingerd

51 fietsers werden bij een politiecontrole vrijdagmiddag- en avond in hartje Haarlem met een telefoon in hun hand gespot. "Zeker voor deze kwetsbare verkeersdeelnemers is afleiding in het verkeer levensgevaarlijk", zegt de politie. Ze kregen daarom allemaal een fikse bekeuring.

Voor fietsers die met een telefoon in hun hand rijden, bedraagt de boete 140 euro. Daar komen nog allerlei kosten bij, zoals voor de administratie.

Meer slachtoffers

Met name het gebruik van een mobiele telefoon achter het stuur kan leiden tot gevaarlijke situaties. Het aantal verkeersslachtoffers was in Nederland vorig jaar hoger dan in de jaren ervoor.

Naast de 51 boetes voor appende fietsers werden boetes uitgedeeld voor scooterrijders die rondreden zonder helm of het rijden onder invloed.