Hoorn handenvol aan verkeerd ingevulde parkeerbewijzen: streep door 2.000 boetes

Vaak gaat het mis doordat er een letter of cijfer verkeerd wordt ingevuld bij de betaalautomaat, of in de parkeerapp een verkeerd kenteken wordt gekozen. En met zo'n 73 euro per parkeerboete plus het uurtarief dat voor de parkeerplaats geldt, kunnen de bedragen hoog oplopen.

De gemeente Hoorn startte eind 2020 met de scanauto die het betaald parkeergebied controleert, en sinds dit jaar ook vergunninghoudersgebied. Dat resulteerde in 2022 in 17.550 boetes, ruim 6.000 boetes meer dan het jaar ervoor. Gemeente Hoorn gaat er soepel mee om maar met zo'n 10 minuten per bezwaar, kost het de medewerkers van parkeerbeheer veel tijd. "Voorkomen is beter dan genezen.”

11 parkeerboetes door verkeerd kenteken

Zo heeft zeventiger Wim* uit Oostwoud al elf parkeerboetes gekregen door het verkeerd invullen van zijn kenteken op het Transferium in Hoorn. De eerste boete viel al in juni 2022 op de mat. Al in zes gevallen werd zijn boete na bezwaar maken verscheurd. Maar na eenmalig een beknopte uitleg in een brief, en zelfs een bezoek aan het stadhuis waar hij opnieuw gevraagd werd bezwaar te maken, werd het niet duidelijk waar de structurele fout zat.

In bijna alle gemeenten in Nederland gaat betaald parkeren via kentekenregistratie. Het is aan de automobilist om het juiste kenteken in te vullen."Onjuiste invoer betekent dat het voertuig niet is geregistreerd en dat er voor het betreffende kenteken niet is betaald. Het is aan de bestuurder van het voertuig om dan aan te tonen dat er wel is betaald door middel van een bezwaarprocedure. Als een foutief ingevoerd kenteken iets structureels is, dan is dit heel vervelend. Toch is het ook aan de burger zelf om naar een oplossing te zoeken", laat een woordvoerder van gemeente Hoorn weten.

Fouten opsporen

Ook voor de overige parkeerboetes kan Wim bezwaar maken, die worden dan per stuk bekeken. Het is voor de gemeente in het systeem niet mogelijk om in te grijpen op structurele parkeerfouten als deze. "Dit zou een ontwikkeling voor de toekomst kunnen zijn. Ook voor andere gemeenten."