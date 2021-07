Eén jaar parkeercontroles met de scanauto: relatief meer boetes, ook meer bezwaren

De gemeente Hoorn is tevreden over de invoering van de scanauto die parkeercontroles uitvoert. Controles gaan sneller en gemeentemedewerkers houden meer tijd over voor andere zaken. En ondanks dat er in 2020 door corona minder vaak werd gecontroleerd, was het aantal boetes bijna net zo hoog als het jaar ervoor. Keerzijde: er werd ook veel meer bezwaar gemaakt. En vaak met succes.

In totaal werden er 6.769 boetes uitgedeeld voor foutparkeren. De scanauto kan tijdens het rijden kentekens controleren en werkt daardoor sneller dan controleurs die dit handmatig moeten doen. Dat klinkt efficiënt, al kleven er ook nadelen aan. De Hoornse Joke van der Meij kan daarover meepraten.

Boete terwijl je nog in de auto zit

In het NOS Radio 1 Journaal deed ze haar verhaal. Op 13 november kreeg ze een boete van 67,50 euro omdat ze niet betaald zou hebben. En dat terwijl ze op dat moment nog in de auto zat. "Ik parkeerde in de binnenstad, opende de app en startte om 10.18 uur met parkeren. Om 10.17 uur reed de scanauto voorbij en kreeg ik de bekeuring."

Ze maakt bezwaar en binnen een paar dagen krijgt ze bericht van de gemeente Hoorn dat de boete ongedaan wordt gemaakt. "Het schijnt dat ze vergeten waren de coulance in te stellen, om tien minuten te wachten voordat een boete wordt uitgeschreven. De menselijk maat is zoek. Voorheen hadden we twee parkeerwachten. Die zien dat je in de auto zit. Ik heb geen woord van excuses vanuit de gemeente gekregen."

Veel bezwaarmakers in gelijk gesteld

En zij is niet de enige. In totaal werd 1.647 keer bezwaar gemaakt, veel meer dan het jaar ervoor. En in meer dan zeventig procent van de gevallen werden de bezwaarmakers ook in het gelijk gesteld. "Er is sprake van een pilot. Elk nieuw proces heeft kinderziektes. Ook de medewerkers moeten leren en ervaring opdoen. Ook andere delen van het controle- en verwerkingsproces worden steeds weer bijgesteld.", legt woordvoerder Martin Schuijt uit.

Volgens hem is het niet zozeer aan de scanauto te wijten dat veel boetes zijn vernietigd door de gemeente Hoorn. "We zijn ook coulant geweest tijdens de pilot. De meeste bekeuringen kwamen namelijk door het verkeerd invoeren van het kenteken of het verkeerd gebruiken van kraskaarten."

Komend jaar meer afgewezen bezwaren

Dat zal dit jaar anders zijn, dus verwacht de gemeente dit jaar een ander beeld te zien. "We denken dat het aantal afgewezen bezwaren zal stijgen naar zeventig procent", aldus de gemeentewoordvoerder.

Al met al kijken ze in Hoorn tevreden terug op het eerste jaar met de scanauto. Veel meer mensen dan voorheen kochten een parkeerkaartje. En ook zijn er plannen om de auto breder in te zetten dan alleen het controleren of mensen wel of niet hebben betaald.

Meer controles met scanauto

"Bijvoorbeeld het parkeren zonder vergunning in een vergunningsgebied of bezoekersparkeerkaart. Maar ook laden en lossen op plekken waar dat niet mag, dubbel parkeren of op de stoep parkeren. En het staan op een invalidenparkeerplaats zonder een invalidenparkeerkaart." Wanneer de gemeente hier mee gaat starten is nog onduidelijk.