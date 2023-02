Veel foutparkeerders op de bon door meer controles met de Hoornse scanauto

Ruim 17.000 mensen ontvingen in 2022 een parkeerbon op de deurmat. Sinds de komst van de scanauto in Hoorn wordt er namelijk veel meer - en nauwkeuriger - gecontroleerd. Ook rijdt de auto sinds kort in het vergunninggebied. Niet alleen het aantal boetes is afgelopen jaar flink gestegen maar ook het aantal bezwaren.

Het betekent ook dat er veel meer mensen bezwaar hebben gemaakt. Van 3.092 bezwaren in 2021, steeg het aantal vorig jaar naar 4.893 bezwaarschriften. 65 procent van de mensen werd in het gelijk gesteld. Eerder werd juist verwacht dat het aantal afgewezen bezwaren zou stijgen .

"In januari 2021 hadden de coronamaatregelen nog invloed, sindsdien komen er veel meer bezoekers naar de stad. Ook is de scanauto veel frequenter gaan rijden", verklaart parkeermanager Chantal van der Wolk.

In totaal vielen er in 2022 bij 17.550 mensen een parkeerboete op de mat. Dat zijn gemiddeld zo'n 50 auto's per dag zonder een geldig parkeerbewijs. Het aantal is met ruim 6.000 boetes meer, behoorlijk gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Door de aanschaf van een nieuwe scanauto en verbeterde software is het mogelijk nog nauwkeuriger te controleren.

Dat het aantal bezwaren hoog ligt, heeft een reden. De gemeente Hoorn gaat soepel om met mensen die een verkeerd kenteken invoeren of een verkeerde zone hebben aangegeven. "In de telling wordt dan het bezwaar als gegrond aangemerkt. Dat betekent dan niet dat de gemeente zelf een fout heeft gemaakt maar dat we coulant omgaan met de gemaakte fout en de parkeerboete ongedaan maken."

Hoe werkt de scanauto?

Iedere dag worden er in Hoorn tussen de 7.000 en 10.000 geparkeerde auto's gecheckt. De scanauto controleert de parkeervakken die zijn ingetekend op een speciale kaart. Parkeervakken zoals oplaadpunten en gehandicapten parkeerplekken vallen daarbuiten. Deze worden gecontroleerd door handhavers op straat.

De chauffeur in de auto rijdt een willekeurig rondje door het te scannen gebied: betaald parkeren en vergunninggebied. Als de auto’s worden gescand dan wordt er direct door de software gecheckt of er een parkeerrecht is. Dus: of er bij een betaalautomaat is betaald, via een app of er een (digitale) vergunning aanwezig is.

Is dat niet het geval? Dan worden beelden door het systeem doorgestuurd naar medewerkers van de gemeente Hoorn (afdeling Belastingen) voor beoordeling. Van de auto’s die onterecht geparkeerd stonden, wordt in de nacht nog een keer door het systeem gecheckt of er toch nog een parkeerrecht wordt gevonden. Als dat wederom niet zo blijkt te zijn, volgt pas een boete.