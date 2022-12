Scanauto gaat ook vergunninggebied in Hoorn controleren

Vanaf januari 2023 gaat de scanauto in de gemeente Hoorn ook in vergunninggebieden controles uitvoeren. Tot nu toe werden er alleen controles in betaald parkeergebied gedaan.

Sinds 2019 wordt er met de scanauto gewerkt en lopen er geen fysieke parkeerwachters meer rond om bonnen uit te schrijven. Na eerst een proef, bleek na het eerste jaar relatief meer boetes te zijn uitgedeeld, maar ook meer bezwaar te zijn gemaakt. Het nieuwe systeem werkt volgens de gemeente Hoorn naar tevredenheid: controles gaan sneller en er blijft voor gemeentewerkers meer tijd over voor andere zaken.

Digitalisering

De volgende stap is nu de controles in vergunninggebied. Daarom zijn begin dit jaar alle parkeer- en bezoekersvergunningen gedigitaliseerd. Maar ze zijn nog niet begonnen. "We hadden verwacht direct te kunnen starten met de controles met de scanauto's. Vanwege een wisseling van leveranciers van de benodigde software is dit echter nog niet gestart", zo schrijft het college.

De afgelopen maanden zijn in die gebieden de parkeerwachters aan de slag geweest om fysieke controles te doen. Er zal in eerste instantie alleen gecontroleerd worden op het hebben van een vergunning. Hieronder valt ook een aanmelding van een bezoekersvergunning. De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) op straat blijven wél gewoon controleren op bijvoorbeeld foutparkeren of als er een gevaarlijke situatie kan ontstaan door een voertuig.

Brief

De vergunninghouders krijgen in de komende weken meerdere keren een bericht van de gemeente over het verlengen van de vergunning. Daarin wordt ook vermeld dat de scanauto in het vergunninggebied controles gaat doen.