Fietsers in Amsterdam gecontroleerd op gevaarlijk rijgedrag: 148 boetes

Het biketeam van de Amsterdamse politie is donderdagavond de stad ingegaan voor het controleren van fietsers op gevaarlijk rijgedrag. Dit leverde behoorlijk wat boetes op. In totaal werden er 148 fietsers op de bon geslingerd.

Daarvan reden er 56 zonder licht, dat kost 60 euro. Veertig van hen zaten te appen of te bellen, dat kost aanzienlijk meer: 340 euro. Ook is proces verbaal opgemaakt voor rijden door rood licht, het opgeven van een valse naam en geen ID-kaart bij je hebben. Een fietser maakte het nog bonter en is aangehouden voor belediging en het rijden onder invloed.

Middelvinger

Agent Jeroen Heutz van de Verkeerspolitie Twitterde ook nog over een andere aanhouding van een fietser, Vrijdag reed een 'haastige' fietser met een mobieltje in zijn hand door rood op de Valkenburgerstraat. Hierdoor werd hij bijna aangereden door een auto. "De geschrokken automobilist kreeg een middelvinger als bedankje", schrijft Heutz. De fietser heeft twee bekeuringen gekregen.