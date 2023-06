Terug in de tijd: Joey Veerman debuteert in het ene oranje en nu ook in het andere Oranje

Op een regenachtige middag in Uitgeest maakt Joey Veerman op 17-jarige leeftijd zijn eerste speelminuten voor FC Volendam. Het is in de zomer van 2016 en trainer Robert Molenaar geeft het talent uit de A-junioren in de oefenwedstrijd tegen AZ een basisplaats. FC Volendam verliest kansloos met 8-1, maar voor de camera van NH Sport laat de zelfverzekerde middenvelder dan al weten zo snel mogelijk zijn competitiedebuut te willen maken. "Mijn hele leven kijk ik hier al naar uit."

Molenaar houdt op dat moment nog een slag om de arm. "Nee, hij zit er nog niet tegenaan", antwoordt de trainer desgevraagd of Veerman snel zijn profdebuut zal maken. Maar amper twee maanden na dat eerste optreden in het eerste van FC Volendam maakt Veerman toch al zijn profdebuut in in de uitwedstrijd tegen VVV-Venlo (0-1). Om daarna niet meer uit de basis te verdwijnen.

Zesde international

In de zomer van 2019 volgt de overtap naar sc Heerenveen en inmiddels staan er na anderhalf seizoen bij PSV tachtig wedstrijden in alle competities achter zijn naam. Veerman is de zesde Volendammer die het Nederlands elftal gehaald heeft. Gerrie en Arnold Mühren, Pier Tol, Keje Molenaar en Wim Jonk gingen hem voor.