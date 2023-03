Virusinfectie velt vijf Oranje-spelers, ook Volendammer Veerman naar huis

Voor Veerman is het bijzonder zuur dat hij naar huis moest. De Volendammer, in dienst van PSV, meldde zich afgelopen dinsdag voor het eerst bij Oranje. Niet eerder zat de middenvelder bij de definitieve selectie.

Het is een volgende tegenslag voor Koeman bij zijn start van zijn tweede periode als bondscoach. Zondagavond kreeg hij te horen dat Frenkie de Jong niet beschikbaar was. De middenvelder had een blessure opgelopen in de wedstrijd van Barcelona tegen Real Madrid. Ook Steven Bergwijn meldde zich na De Klassieker Ajax - Feyenoord af voor Oranje.

Voor De Ligt en Gakpo waren normaal gesproken vrijdag tegen Frankrijk basisplaatsen weggelegd. Maandag speelt het Nederlands elftal in De Kuip tegen Gibraltar. Vanmiddag is er om 16.30 uur een persconferentie van Koeman.