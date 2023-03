Weer valt AZ'er Tijjani Reijnders buiten de boot bij Oranje: "Zou geweldig zijn geweest"

Veel spelers uit de eredivisie maakten deel uit van de voorselectie van het Nederlands elftal. Een naam die ontbrak was die van Tijjani Reijnders. De middenvelder van AZ maakt een degelijk seizoen door, maar moet toch nog even wachten op zijn kans. "Het was mooi geweest", zegt Reijnders.

De geluiden gingen de laatste tijd steeds meer de ronde om Reijnders op te roepen voor het Nederlands elftal. De 24-jarige middenvelder van AZ is een constante factor en laat wekelijks zien dat hij mee kan op het hoogste niveau. Een belletje van bondscoach Ronald Koeman was dan wellicht logisch geweest. "Het zou geweldig zijn geweest. Het is aan mij om te zorgen dat ik er de volgende keer wel bij hoor."

Zijn 'maatje' op het middenveld behoort wel tot de voorlopige selectie van Oranje. Jordy Clasie is de enige speler van AZ die kans maakt om definitief opgeroepen te worden. Trainer Pascal Jansen vindt het logisch dat Clasie erbij zit. "Hij is één van de beste middenvelders van de eredivisie", zegt hij na de gewonnen wedstrijd tegen Vitesse (0-1). "Tijjani heeft het dit seizoen vrij redelijk voor elkaar. Nu hij er niet bij zit, is denk ik het streven dat hij er de volgende keer wel bij zit."