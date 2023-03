Reijnders zag AZ onnodig 'billenknijpen' tegen Vitesse

Een zwaarbevochten overwinning boekte AZ op bezoek bij Vitesse: 0-1. Trainer Pascal Jansen had waarschijnlijk gehoopt dat zijn ploeg minder energie verspeelde richting de Europese confrontatie met Lazio Roma. "Het was een beetje billenknijpen", zegt AZ-middenvelder Tijjani Reijnders.

📽️ | @AZAlkmaar hield @MijnVitesse in leven en moest daardoor diep gaan om de overwinning binnen te slepen. #vitaz 🗣️ "Het was een beetje billenknijpen" pic.twitter.com/o3sZKjtFrv

De vechtlust die AZ tot het einde op de mat legde vond Jansen één van de pluspunten van het duel in de Gelredome. Na de openingstreffer van Jesper Karlsson hadden de Alkmaarders meerdere kansen om de score uit te breiden, maar doordat dat uitbleef moest het uiteindelijk nog zien te overleven. "Je zal ook moeten opofferen en vechten in bepaalde fases", zegt Jansen.

Last van schouders

De gevierde man was Jesper Karlsson. Met een raak afstandsschot in de eerste helft was hij uiteindelijk de matchwinner. Opvallend was dat bijna het hele team met de Zweed meejuichde na het doelpunt. Er leek een behoorlijke last van de schouders van Karlsson te vallen, erkent ook trainer Pascal Jansen. "Iedereen realiseert zich dat hij op zoek is."