Karlsson schenkt AZ driepunter met doelpunt tegen Vitesse

AZ heeft Vitesse verslagen in Arnhem. Een doelpunt van Jesper Karlsson bleek genoeg voor de volle buit van de Alkmaarders: 0-1. Daarmee neemt AZ de tweede positie van Ajax in de eredivisie weer over.

Daarna was het Jesper Karlsson, die meermaals voor gevaar stichtte. Steeds bleek Kjell Scherpen spelbreker. Hij maakte na een halfuur alsnog de openingstreffer. Uit een corner van Milos Kerkez ging Karlsson een kaats aan en schoot onberispelijk raak achter Scherpen: 0-1. Even daarvoor had Jens Odgaard de bal net over geschoten. Doelpuntenmaker Karlsson had in de slotfase opnieuw een vrije schotkans, maar de bal ging rakelings naast het doel.

AZ speelde al op vrijdagavond vanwege de Europese uitwedstrijd tegen Lazio Roma van komende dinsdag. Jordy Clasie, die in de voorselectie van Oranje zit, ontbrak wegens een schorsing (te veel gele kaarten). Zijn plek in de basis werd ingenomen door Djordje Mihailovic. Hij zag dat Vitesse de eerste kans van de wedstrijd kreeg. Million Manhoef ging een-op-een met Mathew Ryan, maar de Australiër hield tegen.

In de tweede helft schoot AZ uit de startblokken. Eerst probeerde Odgaard Scherpen te verschalken en even later had Vangelis Pavlidis de bal voor het intikken. Beide kansen ging niet in het doel, waardoor het spannend bleef. Via Mihailovic kreeg AZ nog een gigantische mogelijkheid, maar zijn schot ging op de lat. Een kopkans van Tijjani Reijnders werd ook gekeerd.

Vitesse drong in de slotfase aan en deelde een aantal speldenprikjes uit. Het was vooral aan Mathew Ryan te danken dat het 1-0 bleef. AZ neemt (tijdelijk) de tweede plek van Ajax over in de eredivisie. De eerstvolgende wedstrijd is komende dinsdag in Rome tegen Lazio in de Conference League.

Opstelling AZ: Ryan; Sugawara, Hatzidiakos, Goes, Kerkez (M. de Wit/65); Reijnders, Mijnans, Mihailovic (Buurmeester/65); Odgaard (Van Brederode/86), Pavlidis, Karlsson (Lahdo/86)