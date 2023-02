Louis van Gaal benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Voormalig bondscoach Louis van Gaal is tijdens een speciale bedankavond in Zeist benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De 71-jarige Amsterdammer kreeg tevens ook het bondsridderschap van de KNVB toebedeeld.

Van Gaal was bondscoach van het Nederlands elftal gedurende drie afzonderlijke periodes in de jaren 2000-2001, 2012-2014 en 2021-2022. Tijdens het afgelopen WK in Qatar was de kwartfinale het eindstation voor Oranje. Onder drie termijnen Van Gaal speelde Oranje 63 wedstrijden waarbij er veertig keer werd gewonnen, negentien keer gelijkgespeeld en slechts vier keer verloren.

Tweede vader

Minister Conny Helder van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hing de versierselen om bij Van Gaal. Helder was in haar speech lovend over de voetbaltrainer. "Meerdere voetballers en meerdere stafleden noemen je hun tweede vader. Dat doen ze niet zomaar."

Voor de Orde van Oranje-Nassau komen mensen in aanmerking die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. Van Gaal werd in 1997 al benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Officier is de vierde graad en nog prestigieuzer dan Ridder.