De tennisjaren van Louis van Gaal: een heupflesje Bacardi en een verdrietig einde

We kennen bondscoach Louis van Gaal vooral uit het voetbal, maar als inwoner van Avenhorn tenniste hij fanatiek bij TC Westerkogge. Met zijn oude tennismaatjes Jan Gerritsen (81) en Henk Westgeest (79) duiken we in het tennisleven van Van Gaal. Een terugblik met een lach en een traan.

Een gulle lach rolt door de tenniskantine in Avenhorn. Jan Gerritsen zal het nooit vergeten. "We speelden wekelijks wedstrijden in Ursem, op woensdagavond. Vier mannen van onze vereniging en vier uit Ursem. Tijdens de derde helft gingen we elkaar dan interviewen, over onze ambities. We hadden toen allemaal flink wat kapsones en veel te vertellen. Louis vertelde dan met een stalen gezicht dat hij trainer van Ajax zou worden. Terwijl hij toen lesgaf op het Don Bosco College in Amsterdam. Wij zaten dan te kijken van: 'daar heb je die kapsoneslijer weer'."

Het zijn de jaren '80 van de vorige eeuw. Van Gaal is met zijn vrouw Fernanda en twee dochters neergestreken in Avenhorn en voetbalt bij Sparta. Zijn oudste dochter zit bij de zoon van Henk Westgeest in de klas en de vrouw van Jan leert Van Gaals vrouw Fernanda goed kennen op de peuterspeelzaal, waar ze werkzaam is. De gezamenlijke interesse voor de bal doet de rest.

Jan tennist vaak vroeg in de ochtend met Van Gaal, nog voor het werk. "Wij speelden geen wedstrijdjes, maar wilden gewoon slaan. Rammen. We hadden 20 ballen en gingen net zolang door tot ze op waren. Dan raapten we ze op en begonnen we weer overnieuw." Henk was de vaste dubbelpartner van de latere Europa Cup-winnaar en bondscoach. "Louis was niet de snelste, maar wel heel balvast."

Fanatiek

Niet heel verrassend, Van Gaal is fanatiek. "Kijk maar naar deze foto", zegt Henk in de kantine van TC Westerkogge. "Aan de sippe gezichten te zien, hebben we verloren. Dat kwam ook voor, al hadden we ook wel succes. Volgens mij zijn we nog een keer clubkampioen geworden. Louis wilde graag winnen, maar coachte niet tijdens de wedstrijden of zo. We speelden gewoon."