Bizarre WK-thriller tegen Argentinië eindigt na penalty's in mineur voor Oranje

De WK-droom voor het Nederlands elftal is op harde wijze uiteengespat. Oranje kwam via oud AZ-spits Wout Weghorst na een 2-0 achterstand nog terug tot 2-2 vlak voor tijd. In de afsluitende strafschoppenserie trokken de Argentijnen aan het langste eind, 4-3. Daardoor is de kwartfinale het eindstation voor Nederland.

De confrontatie met Argentinië kan met recht een WK-klassieker worden genoemd. Het was voor de zesde keer dat beide landen elkaar tegenkwamen op een eindtoernooi. Alleen Brazilië tegen Zweden (zeven keer) en Argentinië tegen Duitsland (zeven keer) werd vaker gespeeld. Amsterdammer Steven Bergwijn stond in de basis. Hij kreeg de voorkeur boven Hilversummer Davy Klaassen. Lionel Messi, de grote ster van Argentinië, zorgde na 22 minuten voor de eerste noemenswaardige kans. Hij dribbelde zichzelf goed vrij, voordat hij de bal hoog over het doel schoot. Dat bleek een startsein, want enkele minuten later kreeg ook Oranje een mogelijkheid. Na een combinatie met Memphis Depay produceerde Bergwijn een rollertje ver naast het doel. De Fries moest de bal even later toch uit het doel vissen. Een splijtende pass van Messi ging dwars door de Nederlandse verdediging, waarna Nahuel Molina scoorde: 1-0. Tekst gaat verder onder de tweet

Nadat Ajacied Daley Blind naar de kant werd gehaald voor Luuk de Jong, werd de formatie gewisseld naar 4-3-3. Daarvoor had Messi al een vrije trap net over geschoten. De superster van PSG stond ook aan de basis van de tweede tegentreffer. Denzel Dumfries vloerde Messi, waarna scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz naar de penaltystip wees. De Argentijn schoot de bal vervolgens onberispelijk achter Noppert: 2-0. In de slotfase van de wedstrijd bracht Van Gaal Wout Weghorst om een doelpunt te forceren. Dat lukte enkele minuten later al. Weghorst helpt Oranje Uit een voorzet van Berghuis kopte de oud-aanvaller van AZ de bal achter doelman Emiliano Martínez: 2-1. Oranje leek herboren en ging opzichtig op zoek naar de gelijkmaker. Zo kreeg Berghuis een gigantische kans, maar eindigde de bal in het zijnet. Ongelooflijk maar waar, in de laatste minuut van de blessuretijd deed Weghorst het onmogelijke door alsnog 2-2 te maken. Hij schoof een vrije trap achter Martínez en schoot Nederland naar de verlenging. In die verlenging kwam Oranje meermaals goed weg. Lautaro Martínez kreeg in de tweede helft van de verlenging nog een grote kans, maar zijn schot werd geblokt door Virgil van Dijk. Even later stond Weghorst in de baan van een inzet van Enzo Fernandez. Noppert redde katachtig op Martínez. Fernandez schoot snoeihard op de paal.

Strafschoppen De penalty's werden gemist door Van Dijk en Berghuis. Teun Koopmeiners, Weghorst en Luuk de Jong schoten wel raak. Martínez benutte de laatste strafschop van de serie, waardoor Nederland is verslagen. Daarmee wordt het derde tijdperk-Van Gaal afgesloten zonder wereldkampioenschap. Opstelling Oranje: Noppert; Dumfries, Timber, Van Dijk, Aké, Blind (L. De Jong/65); De Roon (Koopmeiners/46), F. De Jong, Gakpo (Lang/113); Depay (Weghorst/79), Bergwijn (Berghuis/46)