Assendelftse trainer geniet van het bijzondere karakter van Louis van Gaal: "Vakman"

Is Davy Klaassen de ideale nummer tien? Moet bondscoach Louis van Gaal het Nederlands Elftal niet attractiever laten spelen? En zit een wereldtitel erin? Allemaal vragen waar de vele trainers uit onze provincie een mening over hebben. Deze keer aan het woord Lars Keppel. Een jonge Zaanse trainer, die aan het roer staat bij vv Assendelft. "

Na een overtuigende overwinning op de Verenigde Staten neemt de positiviteit meer toe bij de Oranjefans. En groeit steeds meer de waardering voor de verdedigende stijl van het Nederlands elftal. "Het is typisch Nederlands dat we moeten winnen met goed voetbal, toch draait het om het eindelijk om het resultaat."

"Ik denk dat ik wel anders kijk naar het WK dan m'n familie of kennissen", vertelt Lars Keppel. De 37-jarige coach van vv Assendelft merkt dat het toernooi in Qatar nu echt begint te leven. "Zeker nu Sinterklaas het land heeft verlaten en er een kraker met Argentinië op het programma staat."

Louis van Gaal

Een paar keer per week zit Louis van Gaal achter de perstafel in Doha en geeft hij antwoord op de vele vragen van het aanwezige journaille. Keer op keer leidt tot hilarische situaties. Zo ook gister toen hij sprak over een zoenpartij met Memphis Depay. "Hij heeft een bijzonder karakter en daar kan ik wel van genieten. Plus ik vind Van Gaal wel echt een vakman."

